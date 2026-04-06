Presidente Kast reafirma su apoyo a ministra Steinert y anuncia que "en las próximas semanas" transparentarán cifras de seguridad

En el marco del cierre de su visita oficial a la República Argentina, el Presidente José Antonio Kast volvió a manifestar su irrestricto apoyo a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. Este respaldo ocurre en medio de la controversia gatillada por la salida de Consuelo Peña, quien se desempeñaba como directora de inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI).

Luego de sostener un encuentro de carácter privado con el mandatario trasandino, Javier Milei, el jefe de Estado chileno ofreció una declaración de prensa en las dependencias de la embajada nacional en Buenos Aires. En dicha instancia, Kast fue enfático al señalar: "Nosotros en esto, yo personalmente, he fijado una posición y respaldo plenamente a nuestra ministra de Seguridad, y estoy muy agradecido del trabajo permanente que está haciendo ella con su equipo".

Al ser consultado sobre la citación del director general de la PDI, Eduardo Cerna, a la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, el Presidente Kast remarcó que se trata de un procedimiento regular dentro del marco institucional. "Son facultades constitucionales y nadie puede restarse de asistir si cumple una función pública, de ir a dar cuenta a la Cámara en el ejercicio de sus atribuciones", sostuvo la máxima autoridad del país.

En esa misma línea, el Mandatario defendió el proceder del jefe de la policía civil, asegurando que "estoy convencido que ejerció las atribuciones que le correspondían el director general de la PDI, y estoy muy tranquilo del trabajo que se está haciendo en temas de seguridad con las policías y próximamente en los próximos meses y años, también con Gendarmería de Chile".

Bajo una estrategia que definió como un camino sin retorno, el jefe de Estado recalcó que su administración ha trazado una ruta clara para el país. "El camino que hemos iniciado para recuperar la seguridad en Chile, para recuperar el control de las cárceles, no tiene vuelta atrás. Esto es sin prisa, pero sin pausa. Y día a día vamos a ir dando muestras de lo responsable que somos para enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico y también la inmigración ilegal", enfatizó.

Asimismo, Kast dio a conocer que se implementará un nuevo mecanismo de transparencia para las estadísticas delictuales. "Algunos creen que esto es de un día para otro. No. En las próximas semanas vamos a ir mostrando también las cifras en todas las áreas de crímenes que van ocurriendo en Chile para ser muy transparentes las cifras", adelantó el mandatario.

El Presidente admitió que el panorama actual es complejo, atribuyendo parte de la situación a la gestión de administraciones previas. "Tenemos cifras complejas después de un período donde la autoridad política no les dio el respaldo suficiente a las instituciones policiales como para afrontar este flagelo y eso va a ir cambiando", reconoció ante los medios de comunicación.

Para finalizar, Kast aseguró que la ciudadanía tendrá acceso periódico a la información sobre el combate a la delincuencia para monitorear los avances gubernamentales. "Vamos a ir transparentando en las próximas semanas cada una de las cifras para que semana a semana toda la ciudadanía tenga claro cómo avanzamos o si en algún momento retrocedemos. Pero nuestra línea de trabajo es muy clara y vamos a seguir adelante aplicando todo el rigor de la ley", concluyó.

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