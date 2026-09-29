Presidente Kast presenta proyecto para extender bonos a transportistas y pescadores tras alza en los combustibles

El Presidente José Antonio Kast presentó este viernes el proyecto de ley que extiende los bonos establecidos en la Ley 21.811, iniciativa que contempla beneficios para pescadores artesanales, taxistas, colectiveros y transportistas escolares, con el objetivo de apoyar a estos sectores ante el alza de los combustibles.

Durante la ceremonia realizada en La Moneda, el mandatario reconoció que "no han sido meses fáciles, y todos sabemos que, a partir de febrero, un evento muy alejado de nuestra tierra (la guerra en Irán) nos golpeó en el lugar que más duele a nuestros ciudadanos, el combustible".

Al abordar las medidas adoptadas frente al incremento de los precios, entre ellas el traspaso de los costos a los consumidores, señaló que "las opciones que se planteaban para algunos era seguir endeudándonos. Cuando un país se endeuda, en algún minuto tiene que pagar lo que pidió prestado, Chile por años ha pedido prestado más de lo que puede pagar de vuelta. Había que tomar decisiones responsables, que fueron las que tomamos frente a la crisis energética más grave de los últimos 50 años".

En ese sentido, reconoció que "el efecto fue muy duro para muchos compatriotas. Pensábamos que la guerra iba a durar poco, y nuestras expectativas eran que terminara rápidamente y que todo volviera a la normalidad. Lamentablemente no ha sido así, y el precio del combustible ha seguido subiendo, las refinerías se han ido destruyendo".

Respecto del proyecto de ley, explicó que fortalece mediante capitalización el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape), mecanismo utilizado para apoyar la recuperación de la actividad económica y el empleo.

"Con esta capitalización podremos movilizar muchísimos recursos en créditos para capital de trabajo e inversión. Esto significa que almacenes y locales más pequeños podrán mantenerse abiertos, talleres que contratan una o dos personas podrán quizás contratar una persona más, y se atrevan a iniciar un nuevo proyecto", indicó.

Sin embargo, advirtió que "el escenario internacional sigue siendo incierto, y no vamos a prometer lo que no dependa de nosotros. Sí podemos prometer que lo que depende de nosotros, la responsabilidad, el trabajo y la cercanía, siempre van a estar presentes".

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