Presidenta de la Corte Suprema se reúne con directora general de Teletón y renueva compromiso con la iniciativa solidaria

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, se reunió con la directora general de Fundación Teletón, María José Zaldivar, para conocer más acerca del trabajo llevado adelante por dicha institución benéfica y renovar el compromiso institucional con esta iniciativa solidaria, que este año se realizará el viernes 6 y sábado 7 de noviembre.

En la oportunidad, Zaldivar informó acerca del trabajo que realiza la institución, a través de sus 14 centros de rehabilitación, repartidos en distintas regiones del país, los cuales contribuyen con el proceso de rehabilitación de más de 32.000 niños, niñas, jóvenes y sus familias.

Desde el 26 de noviembre de 2015, el Poder Judicial cuenta con un convenio con Fundación Teletón, tendiente a generar mecanismos de colaboración permanente a la obra benéfica y que permite la ejecución de campañas voluntarias a nivel interno para la recaudación de fondos. Este mecanismo permite que todos los integrantes de la institución que lo deseen puedan aportar por una vez o durante todo el año a la campaña, con montos que van desde los $1.000 mensuales en adelante.

Chevesich aprovechó la instancia para agradecer esta visita, destacar el trabajo que realiza Fundación Teletón y los avances en materia de inclusión y acceso a la justicia para grupos vulnerables que lleva adelante el Poder Judicial.

En Fundación Teletón trabajan más de 1.100 personas, quienes realizaron más de 955.745 atenciones en los 14 institutos repartidos en el país, donde se llevan a cabo más de 1.300 cirugías al año.

El Poder Judicial indicó que "su compromiso con mejorar el acceso a la justicia es permanente y se traduce en la realización de diversas acciones como el uso de un sistema de traducción en línea para facilitar la comunicación de personas con discapacidad que llegan y son atendidas en los tribunales, mejoras en su página web, programas de capacitación, levantamiento de necesidades especiales de tribunales y dependencias judiciales, mejoramiento de la infraestructura en aspectos como condiciones de accesibilidad y desplazamiento, programas de inclusión, mejoras en los procesos de reclutamiento y selección y difusión de la política de atención de usuarios para grupos vulnerables, entre otras iniciativas".

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