Ministro Martín Arrau tras evaluar retirar reforma de seguridad: "Por supuesto que no es una derrota"

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, confirmó que el Gobierno evalúa retirar su reforma constitucional para dar paso a un nuevo texto impulsado por los senadores Paulina Vodanovic (PS), Arturo Squella (Republicanos), Pedro Araya (PPD) y Andrés Longton (RN), en medio de las conversaciones para destrabar la iniciativa en el Senado.

"Hemos estado conversando con senadores las últimas semanas. Como hemos dicho, nosotros no nos enamoramos de una redacción particular, lo que nos interesa es tener las herramientas, una mayor segregación y segmentación penitenciaria por parte de Gendarmería, de tener más herramientas para el combate al crimen organizado", aseguró el ministro.

Agregó que "agradezco el trabajo de los senadores y estamos viendo cuál es el mejor camino, si es que se potencia una posible indicación o un posible texto ingresado por los senadores, eso implicaría quizás algún retiro, pero estamos a la espera de esa propuesta".

“Hemos conversado no solamente con el senador Longton y Squella, sino con el senador Araya y Vodanovic. Si eso genera que se destrabe el espacio y podamos avanzar en otros proyectos tan importantes que estamos empujando, bueno, es lo que estamos buscando", añadió.

Aseguró que el llamado del Gobierno, tras la muerte del cabo Christopher Aguilera, es "aunar voluntades, botar cierta diferencias que hay, en pos de que tengamos mejores herramientas para el combate del crimen organizado, para reglas del uso de la fuerza y tantas otras cosas que pueden cambiar el combate a las organizaciones grandes".

Consultado si el retiro de la reforma sería un fracaso para el Gobierno, Arrau dijo que "avanzar en cualquier ley que le haga bien a Chile en seguridad, por supuesto que no es una derrota. Esas cosas políticas yo creo que hay que superarlas en post de tener mejores herramientas para darles más seguridad a los chilenos".

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