Presidente Kast presenta indicaciones al proyecto de Sala Cuna para ampliar acceso al beneficio y fortalecer el empleo femenino

El Presidente José Antonio Kast encabezó la firma de las indicaciones al proyecto de ley de Sala Cuna Universal, iniciativa que busca ampliar el acceso a este beneficio mediante un sistema de implementación gradual y financieramente sostenible, eliminando una barrera histórica que por más de un siglo ha impactado el acceso de las mujeres al mercado laboral.

Las indicaciones, elaboradas a través de una mesa interministerial liderada por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, proponen avanzar hacia un sistema de cobertura universal que reemplace las limitaciones derivadas del actual artículo 203 del Código del Trabajo, vigente desde 1917.

El proyecto también contempla la creación de una Comisión Técnica de Financiamiento y Sustentabilidad para evaluar permanentemente la viabilidad del sistema, junto con mecanismos de fiscalización y control a cargo de la Superintendencia de Pensiones para resguardar el correcto uso de los recursos.

Con esta reforma, el Gobierno pretende fortalecer la participación laboral femenina, promover una mejor conciliación entre la vida laboral y familiar y avanzar hacia un sistema más equitativo que amplíe las oportunidades para miles de familias en todo el país.

En su presentación, el jefe de Estado señaló que las indicaciones buscan "un justo equilibrio. Por un lado, abrir los espacios para que las mujeres puedan trabajar con tranquilidad y que sus hijos estén bien cuidados, pero por otro lado, es que este derecho no se transforme en un desincentivo para empleadores, sobre todo para pymes, para contratar".

"Cuando un Gobierno decide mal, son las personas las que pagan las consecuencias. Y la decepción que sufren las personas cuando se legisla mal, muchas veces es irreparable, y lo hemos visto en el tiempo en distintas propuestas que han llegado a ser ley, con la responsabilidad compartida de muchos de los que estamos acá, porque se avanza", añadió.

"Muchas veces por decir que vamos a proteger el trabajo, vamos generando desincentivos para que más personas puedan acceder a un trabajo digno. Y muchas veces, como lo digo, los eslogan pueden sonar muy bien, pero esos eslogan no resisten en el tiempo y el tiempo lo que nos ha mostrado, es que llevamos 40 meses con una tasa de desempleo sobre el 8% y eso tiene que terminar", agregó.

Cabe señalar que la actividad se llevó a cabo en el patio de Las Camelias del Palacio La Moneda, y contó con la participación del ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau; la ministra de Educación, María Paz Arzola; la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín; la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, además de autoridades nacionales y locales.

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