Presidente Kast: "No tenemos ninguna intención de cortarle el alimento a los niños"

El Presidente José Antonio Kast afirmó que el Gobierno no tiene "ninguna intención" de cortar la alimentación a los niños en las escuelas, y que solo se trata de ordenar la gestión en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb)

En el marco de un encuentro “Presidente Presente”, realizado este sábado en la tarde en el Colegio Creación de Concepción, el mandatario volvió a abordar las informaciones sobre un oficio que recomienda recortes y descontinuación de programas en el Ministerio de Educación.

“Ha aparecido en estos días todo el tema del recorte, de los decretos, de los oficios. Salió el tema de la Junaeb, por ejemplo. Nosotros no tenemos ninguna intención de cortarle el alimento a los niños”, aseguró el jefe de Estado.



“Había que hacer un cambio radical en Junaeb. Eso no pasa por cortar la alimentación de los niños, pasa por ordenar la gestión y en eso ha tenido un rol fundamental Hacienda”, añadió.

Por su parte, en la misma actividad, el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, llamó a la ciudadanía a informarse por canales oficiales.

“Lo que apareció a través de las redes sociales es una mentira tras otra, en ningún caso se va a cortar la alimentación de nuestros niños”, aseveró.

También explicó que el documento que generó la polémica corresponde a una circular habitual dentro del ciclo presupuestario, en la que la Dirección de Presupuestos (Dipres) y la Subsecretaría de Evaluación Social analizan el desempeño de los programas públicos.

“Es el puntapié inicial para iniciar una conversación entre Hacienda y los otros ministerios”, dijo junto con anunciar que el proceso culmina con la presentación de la Ley de Presupuestos en septiembre.



ACTIVIDADES CON CARABINEROS

Este domingo, el presidente Kast viajará hasta la comuna de Los Álamos, en la Provincia de Arauco, donde encabezará la ceremonia en memoria de los mártires de carabineros Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal, asesinados hace dos años en Cañete.

Para finalizar su agenda en la Región del Biobío, el mandatario se trasladará al complejo policial Lomas Verdes de Concepción, donde sostendrá un almuerzo de carácter privado con los funcionarios de Carabineros, en el marco del aniversario 99 de la institución.

PURANOTICIA