Presidente Kast llama al Congreso a legislar el plan de Reconstrucción con "diligencia y prontitud porque Chile lo necesita"

El Presidente José Antonio Kast se refirió al ingreso al Congreso del plan de Reconstrucción Nacional, haciendo un llamado a legislar con "diligencia y prontitud porque Chile lo necesita".

Al detallar los alcances de la iniciativa, el jefe de Estado argumentó que "los proyectos de ley que estamos presentando, son proyectos de ley que van a fomentar el empleo, que van en colaboración para las pymes, que van a generar posibilidad de mayor inversión en Chile".

Sobre el proceso previo a la presentación del texto, la máxima autoridad del país precisó que actualmente como Ejecutivo se encuentran "tratando de recoger todas las inquietudes que se van planteando, y es una característica del gobierno de tratar de aunar todas las voluntades y después será el Congreso quien tiene que tomar una decisión final".

Respecto a la fecha exacta en que el documento aterrizará en el Poder Legislativo, el Presidene sinceró que "esperamos que sea mañana, pero hemos ido recogiendo distintas inquietudes, han habido distintas reuniones y presentaciones".

En esa misma línea, hizo hincapié en que "es importante recoger todo eso, y que después sea el Congreso el que libremente diga qué opina del proyecto".

Adicionalmente, el Mandatario enfatizó los beneficios económicos de la propuesta, remarcando que "esto es ayuda directa a las pymes, es protección directa al trabajo formal, es abrir las puertas a mayor inversión, y la mayor inversión es más trabajo".

Finalmente, la autoridad extendió un emplazamiento directo a los parlamentarios para que aborden el proyecto de reconstrucción "con diligencia, con prontitud, porque Chile lo necesita".

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