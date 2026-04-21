Ministro del Interior confirma que proyecto de Reconstrucción Nacional ingresará este miércoles al Congreso

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, confirmó que el plan de Reconstrucción Nacional será ingresado este miércoles a la Cámara de Diputados para su tramitación legislativa.

Aunque el secretario de Estado evitó entregar precisiones respecto al horario exacto en que se concretará la presentación de la iniciativa, aseguró que "el proyecto mañana va a ingresar a la Cámara de Diputados e iniciará su trámite legislativo".

En el marco de las gestiones para viabilizar el avance de la normativa, la autoridad de Gobierno detalló que desde el Ejecutivo ya han llevado a cabo una serie de acercamientos con diversas fuerzas políticas. Entre las agrupaciones con las que se han mantenido conversaciones para conseguir los respaldos requeridos para su futura aprobación, figuran las bancadas de la DC, el PDG y el PPD.

Frente a estas negociaciones previas, el jefe de gabinete argumentó la postura de La Moneda señalando que "es total y absolutamente elegible que todos los sectores políticos tengan aspiraciones respecto a determinados temas y un Gobierno que se presida de tal siempre tiene que escuchar, analizar, ponderar y definir qué cosas eventualmente se pueden considerar que vayan en mejora de una idea central como es este proyecto".

Finalmente, Alvarado hizo especial hincapié en la relevancia de la discusión parlamentaria que está por comenzar en el Congreso. Al respecto, el ministro subrayó: "A mí hoy día lo que me preocupa es el proyecto de reconstrucción que va a ingresar mañana y que tengamos un debate con la altura de la mira aquí en la Cámara de Diputados y en el Senado".

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