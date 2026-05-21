Presidente Kast llama a recuperar el “amor por Chile” en Día de las Glorias Navales

Con un llamado a fortalecer el compromiso con el país y recuperar el “amor por Chile”, el Presidente José Antonio Kast participó este jueves en la ceremonia por el 147 aniversario del Combate Naval de Iquique y Punta Gruesa y el Día de las Glorias Navales, realizada en Valparaíso.

Tras presenciar el tradicional desfile naval y militar en Plaza Sotomayor, el Mandatario destacó la importancia histórica y ciudadana de la conmemoración, valorando además el homenaje permanente que realiza la población a los héroes navales.

“Hoy día se cumplen 140 años de la entrega del monumento, monumento que fue financiado por todos los chilenos”, señaló Kast, resaltando que hasta el lugar llegan personas “comunes y corrientes” para recordar a quienes participaron en la gesta de 1879.

El jefe de Estado sostuvo que los principios representados por Arturo Prat mantienen plena vigencia y forman parte de la identidad nacional.

“La lealtad, el patriotismo, el honor, el compromiso, no solamente están presentes en nuestras Fuerzas Armadas, en nuestras fuerzas policiales, sino en cada chileno”, afirmó.

En esa línea, el Presidente destacó el reconocimiento ciudadano hacia las instituciones armadas y especialmente hacia la Armada durante esta fecha conmemorativa.

Consultado por el rol de la clase política y el sentido actual del patriotismo, Kast aseguró que el mensaje del 21 de mayo también interpela a los distintos poderes del Estado y a los liderazgos del país.

“Hoy día los poderes del Estado están aquí representados. Está el Poder Legislativo, está el Poder Judicial, está el Ministerio Público, está el Tribunal Constitucional”, señaló.

A partir de ello, el Mandatario realizó un llamado directo a fortalecer la unidad y el compromiso común.

“Es un llamado a todos los líderes políticos a que recuperemos ese amor por Chile en todas las instancias”, sostuvo.

Asimismo, planteó que ese compromiso debe inspirarse en el ejemplo de Arturo Prat y en el sentido de servicio hacia el país.

“Todos tenemos que tener ese compromiso profundo, como lo tuvo Arturo Prat, para sacar adelante nuestra nación”, afirmó.

Finalmente, Kast agradeció la transmisión de la ceremonia a nivel nacional e invitó a la ciudadanía a visitar el monumento a los héroes navales en Valparaíso, en el contexto del camino hacia la conmemoración de los 150 años del Combate Naval de Iquique.

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