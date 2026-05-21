Fatal accidente en Autopista Central: Mujer muere tras caer carga de un camión a su auto

Una mujer adulta mayor falleció la tarde de este jueves tras un grave accidente de tránsito registrado en la Autopista Central, a la altura de Renca.

El hecho ocurrió cerca de las 17:00 horas de este jueves, cuando un camión que circulaba en dirección de sur a norte perdió el control mientras transportaba fardos de pasto.

Según los antecedentes preliminares, el conductor habría enfrentado dificultades al tomar una curva, momento en que parte de la carga impactó contra la barrera de contención.

Producto del choque, varios de los fardos terminaron cayendo sobre un vehículo particular que transitaba por la autopista.

A raíz del impacto, una adulta mayor perdió la vida en el lugar, mientras que otras dos personas resultaron lesionadas y debieron ser trasladadas hasta un recinto asistencial.

Tras la emergencia, equipos de rescate y personal policial concurrieron al sitio del accidente para desarrollar las primeras diligencias e iniciar la investigación correspondiente.

Por ahora, el conductor del camión permanece realizando la constatación de lesiones y la alcoholemia de rigor, aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente si se encuentra detenido o bajo alguna medida cautelar.

Las circunstancias exactas del accidente continúan siendo investigadas por las autoridades.

PURANOTICIA