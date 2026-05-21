Evelyn Matthei asegura que su plan de seguridad sigue disponible para el Gobierno

La ex candidata presidencial Evelyn Matthei volvió a referirse a la crisis de seguridad que enfrenta el país y entregó su visión sobre las medidas que, a su juicio, deberían impulsarse para combatir el crimen organizado y mejorar la coordinación estatal.

En conversación con Las Últimas Noticias, la exalcaldesa de Providencia valoró la reciente incorporación de Martín Arrau al Ministerio de Seguridad Pública y sostuvo que siempre consideró que esa cartera debía tener un perfil técnico.

“Siempre dije que ese ministerio debía estar a cargo de un ingeniero”, afirmó Matthei, agregando que “son muchísimos sistemas que trabajan en paralelo y lo que se debe lograr es la integración de todos ellos”.

Durante la entrevista también abordó el paso de la exministra Trinidad Steinert por la cartera, cuestionando el enfoque que tuvo el Gobierno al momento de definir el liderazgo del ministerio.

“No entiendo por qué alguien pensó que un fiscal poseía el conocimiento y las capacidades para ser ministro de seguridad. La persecusión penal es importantísima, pero está en manos de la Fiscalía. El Ministerio de Seguridad tiene otras responsabilidades”, sostuvo.

Matthei además aseguró que, tras quedar fuera de la carrera presidencial, el encargado de su programa de seguridad ofreció al entonces equipo del hoy Presidente José Antonio Kast compartir las propuestas desarrolladas durante la campaña.

“Nadie se dio el trabajo siquiera de leerlo”, comentó la ex candidata, añadiendo que el documento sigue disponible y que mantienen disposición a colaborar si el Ejecutivo lo considera necesario.

Respecto a las medidas que estima prioritarias para enfrentar el avance del crimen organizado, Matthei planteó que en los recintos penitenciarios se debe separar a los líderes de bandas criminales y restringir el contacto con funcionarios y visitas.

Asimismo, indicó que resulta fundamental “intervenir con prevención” en los sectores donde operaban los internos, junto con fortalecer el uso de herramientas tecnológicas y la coordinación entre distintas instituciones.

En esa línea, mencionó la necesidad de integrar sistemas de vigilancia mediante cámaras de seguridad y drones, además de avanzar en un sistema de inteligencia financiera que permita rastrear recursos asociados al delito.

A largo plazo, Matthei señaló que la educación también cumple un rol clave para enfrentar la delincuencia, junto con “la posibilidad de tener una vida digna a partir del trabajo honrado”.

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