Presidente Kast llama a mantener la alerta por nuevos sistemas frontales: "La emergencia no se ha terminado"

El presidente José Antonio Kast encabezó la mañana de este lunes un comité de emergencias junto a los delegados presidenciales de las 10 regiones afectadas por el sistema frontal, quienes participaron de manera remota para evaluar la situación y coordinar las acciones frente a la contingencia.

En la reunión también participaron el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, y el subsecretario del Interior, Max Pavez.

Al término del encuentro, el Mandatario advirtió que la emergencia sigue vigente e hizo un llamado a mantener el monitoreo ante las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días.

"La emergencia no se ha terminado. El pronóstico para las próximas semanas es complejo y tenemos que seguir en alerta para enfrentarlo", expresó.

Según los pronósticos meteorológicos, durante esta semana ingresarán tres nuevos sistemas frontales a la zona centro-sur del país, aunque con una intensidad menor a la registrada durante el evento de la semana pasada.

De acuerdo con las proyecciones, las precipitaciones se registrarán entre este lunes y martes, posteriormente volverán el viernes, mientras que un tercer sistema frontal afectará a la zona entre el sábado y el domingo.

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