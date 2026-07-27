Presidente Kast llama a mantener la alerta por nuevos sistemas frontales: "La emergencia no se ha terminado"

Tras encabezar un comité con delegados de las 10 regiones afectadas y autoridades de Interior, el mandatario advirtió que la zona centro-sur enfrentará el ingreso de tres nuevos frentes de lluvia durante esta semana.
El presidente José Antonio Kast encabezó la mañana de este lunes un comité de emergencias junto a los delegados presidenciales de las 10 regiones afectadas por el sistema frontal, quienes participaron de manera remota para evaluar la situación y coordinar las acciones frente a la contingencia.
En la reunión también participaron el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, y el subsecretario del Interior, Max Pavez.
Al término del encuentro, el Mandatario advirtió que la emergencia sigue vigente e hizo un llamado a mantener el monitoreo ante las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días.
"La emergencia no se ha terminado. El pronóstico para las próximas semanas es complejo y tenemos que seguir en alerta para enfrentarlo", expresó.
Según los pronósticos meteorológicos, durante esta semana ingresarán tres nuevos sistemas frontales a la zona centro-sur del país, aunque con una intensidad menor a la registrada durante el evento de la semana pasada.
De acuerdo con las proyecciones, las precipitaciones se registrarán entre este lunes y martes, posteriormente volverán el viernes, mientras que un tercer sistema frontal afectará a la zona entre el sábado y el domingo.
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