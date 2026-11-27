El Presidente José Antonio Kast participó en el Encuentro Anual de la Industria 2026 organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), instancia que reunió a representantes del sector empresarial, autoridades y miembros de la sociedad civil.

En la actividad, realizada en el centro Mirador Copernicus del cerro San Cristóbal, el Mandatario llamó a los empresarios a creer y a invertir, para lo cual mencionó los avances de su gobierno en materia económica, pero también en seguridad.

Junto con mencionar las proyecciones de crecimiento para 2027 del Banco Central (entre 2% y 3%) y de Morgan Stanley (3,5%), el mandatario aseguró que "durante años Chile se acostumbró a crecer poco. Eso se acabó. Pero para lograrlo, se requiere el compromiso de todos".

Luego, recordando lo realizado por el Presidente Domingo Santa María en 1883, convocó a la industria a producir y ser parte de la recuperación económica.

"Hace 143 años, un Presidente le pidió a la industria que ayudara a construir Chile. Esta noche les pido lo mismo: que nuestra voluntad de hacer esté a la altura de nuestra voluntad de ser. Lo mejor de Chile no quedó atrás. Lo mejor de Chile está por delante", señaló el jefe de Estado.

Además, el mandatario recordó que el país "lleva más de 40 meses con desempleo alto, es inaceptable. Y hay un llamado: a quien pueda evitar un despido, hágalo. Yo los invito a pensar en esas familias que se quedan sin trabajo".

También expresó que "entiendo la prudencia, entiendo las dificultades y la incertidumbre, pero también sé que las grandes obras de nuestro país fueron realizadas por personas que se atrevieron a avanzar cuando las condiciones no eran perfectas. Si esperamos a que desaparezcan todas las incertidumbres, probablemente nadie va a invertir".

Además, enfatizó que "algunos critican que uno les pida a los empresarios que contraten más personas. A mí no me importan esas críticas. Nosotros no vinimos a hacer discursos bonitos y sofisticados. Vinimos a trabajar, y estamos trabajando sin descanso".

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