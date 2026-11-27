El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella en contra de Susan Chicuy Godoy, pareja del diputado republicano Alejandro Riquelme, por el delito de fraude de subvenciones cometido en el marco de la postulación a subsidios habitacionales destinados a familias vulnerables.

La acción penal, presentada ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, se funda en antecedentes remitidos por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Magallanes, órgano que denunció los hechos.

Según el Serviu, la querellada habría obtenido, mediante la entrega de información falsa y la omisión de datos relevantes sobre su situación socioeconómica y familiar, la asignación de un subsidio habitacional destinado a familias vulnerables, incumpliendo los requisitos establecidos por la normativa vigente, ocasionando con ello un perjuicio fiscal superior a 112 millones de pesos.

Entre las principales irregularidades detectadas se encuentran la declaración de información inexacta sobre la composición del grupo familiar, el ocultamiento de ingresos y actividades societarias, y la negación de postulaciones habitacionales paralelas, circunstancias, todas ellas, que constituyen graves faltas a la probidad y que impiden el correcto funcionamiento de los mecanismos de apoyo estatal.

Según la querella deducida por el CDE, estos hechos no solo configuran un perjuicio patrimonial al Fisco, sino que también afectan gravemente la equidad en la asignación de recursos públicos, dejando a familias vulnerables sin acceso a beneficios sociales al ser destinados a personas que no cumplen con las condiciones y que para obtenerlos entregan antecedentes falsos.

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