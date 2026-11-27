La diputada del Partido de la Gente (PDG), Zandra Parisi, respondió a la denuncia del odontólogo Francisco Valdés Pérez y anunció acciones legales en su contra, afirmando que la clínica dental Ama, de Vitacura, le emitió la licencia médica que presentó en la Cámara de Diputados y que disponía de una firma electrónica del profesional.

Vale recordar que el profesional denunció que su firma fue incorporada "sin autorización" en el certificado presentado por la parlamentaria.

"El pasado 30 de octubre fui sometida a una intervención odontológica por dicho profesional, que contempló un injerto óseo, quedando posteriormente con tratamiento antibiótico y analgésicos", señaló la diputada en un comunicado.

A ello agregó que "el martes 24 de noviembre, producto de una complicación, debí acudir de urgencia a la clínica dental en la que me he atendido durante años".

También expuso que "ante la ausencia de mi especialista tratante, fui atendida por otros profesionales quienes, siguiendo las orientaciones del especialista, realizaron la extracción del implante y una limpieza quirúrgica, quedando nuevamente con tratamiento farmacológico y citada para un control este jueves 26 de noviembre".

Parisi enfatizó que "fue la propia clínica la que me entregó el certificado que posteriormente presenté ante la Cámara de Diputados. Este jueves concurrí a mi control y el profesional señalado no se presentó, sin dar razón de su ausencia y pese a las complicaciones que me generó el implante que él me realizó",.

"Posteriormente, tomé conocimiento de que el especialista desconoció haber firmado el certificado, en circunstancias en que, según los antecedentes que manejo, la clínica disponía de una versión digital de su firma.", aseguró la parlamentaria.

"Como paciente, no tengo ninguna participación en la emisión del certificado siendo esta una materia administrativa de la clínica dental", recalcó.

ACCIONES LEGALES

También dijo que "lamento profundamente que una situación estrictamente sanitaria haya terminado dañando públicamente a una clínica que me ha atendido durante años, a sus profesionales y, por cierto, a mi honra y credibilidad, dejando entrever que yo habría presentado deliberadamente un documento falso".

Por lo mismo, la diputada anunció que "estoy analizando las acciones legales que iniciaré contra el citado profesional, porque no estoy dispuesta a aceptar que se vulnere mi condición de paciente con la intención de imputarme actuaciones irregulares o ilegales".

"Soy la primera interesada en que se esclarezcan todos los hechos y estoy absolutamente disponible para colaborar con las instancias que correspondan. Tengo una situación de salud real, procedimientos quirúrgicos efectivamente realizados y antecedentes clínicos que los respaldan", recalcó.

Finalmente expresó que "la transparencia que exijo a los demás es la misma con la que actúo. No tengo nada que ocultar, pero tampoco aceptaré que se me atribuyan responsabilidades que no me corresponden".

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