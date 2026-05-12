Presidente Kast llama a "administrar bien" los recursos de Junaeb y afirma que hay niños "que llevan sandwich y no almuerzan"

Con el objetivo de levantar las necesidades más apremiantes del sistema escolar en todo el país y potenciar el rol de los equipos a cargo de los recintos, se llevó a cabo una reciente sesión de la iniciativa "Directores por Chile". Este programa, promovido desde el Ministerio de Educación, fue presidido en esta ocasión por el Presidente José Antonio Kast.

Durante el desarrollo de la jornada, el Jefe de Estado relevó el valor de la enseñanza en el desarrollo humano, expresando textualmente: "la educación da libertad. Esa libertad de poder elegir, de poder elegir en lo que uno quiere estar. Da igualdad de condiciones para todos. Eso es la educación. Nos forma como personas integrales. Una buena educación distingue, cada niño es distinto, que tiene que cumplir ciertas metas. Tiene que aprender a leer, a escribir, a sumar, a arrastrar. Pero cada niño es distinto".

En esa misma línea, la máxima autoridad del país hizo hincapié en la figura de quienes lideran los establecimientos, asegurando que ellos "son el corazón del proyecto educativo. Eso hay que respetarlo. A los directores, bueno, a los profesores en general, hay que respetarlos, algo que se fue perdiendo".

Para profundizar en este diagnóstico sobre el clima en las aulas, el mandatario agregó: "Lo que hemos visto lamentablemente en Liceos Emblemáticos es que se perdió el respeto. Se perdió el respeto entre compañeros, se perdió el respeto a los profesores, se perdió el respeto a los directores. Junto con respetarlos hay que respaldarlos y en eso cuenten con nosotros".

Además, hizo un llamado a “administrar bien” los recursos en educación, como los utilizados por la Junaeb. “El presupuesto de educación es de los más grandes del presupuesto, y cuando algunos dicen ‘van a recortar’, no, no vamos a recortar ningún derecho social, pero administrémoslo mejor”.

Bajo ese contexto instó a los directores a “asistir a los casinos” y revisar si se están entregando bien los alimentos de la Junaeb, dando un particular punto de vista.

“¿Cuántas colaciones más, cuánta alimentación más se podría dar en Junaeb si se hace bien? Qué importante sería que los directores tuvieran tiempo de asistir a los casinos, a ver si se está haciendo todo bien, porque puede ser que algún niño lleve un sandwich y decida ese día no almorzar“.

Agregó que esa situación a su juicio “se da más de lo que uno cree, entonces ¿qué pasa con el alimento de ese niño? Y así una suma de cosas con las que uno dice, con los mismos recursos uno puede hacer más si uno tiene algún grado de libertad".

Finalmente, hizo un punto sobre la participación de los padres, indicando que “es muy importante que los padres colaboren y tengan una participación, pero una participación completa, no solamente desde el punto de vista ideológico, completa”.

A la cita asistieron autoridades de recintos formativos provenientes de múltiples zonas del territorio nacional. Además, el encuentro contó con la presencia de la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien acompañó al Presidente en la instancia de diálogo.

La conversación entre las autoridades y los docentes permitió analizar a fondo las problemáticas actuales que viven las comunidades escolares. Entre los temas centrales de la reunión destacaron la preocupación por el ausentismo escolar, la carga administrativa, la convivencia en los establecimientos y el fortalecimiento del liderazgo pedagógico.

(Imagen: Presidencia)

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