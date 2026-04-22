Presidente Kast ironiza por cena con amigos en La Moneda: "Era más barato un sanguchito adentro''

Luego de los cuestionamientos surgidos por una comida llevada a cabo en el Palacio de La Moneda junto a sus antiguos compañeros de la carrera de Derecho de la Universidad Católica, el presidente José Antonio Kast respondió a la controversia utilizando la ironía.

Durante el desarrollo del Seminario anual Latam Focus, evento impulsado por BTG, el jefe de Estado abordó la situación. De acuerdo a la información publicada por Emol, la máxima autoridad del país relató que le "tocó hacer un reunión en uno de los salones de La Moneda, no con mis amigos, sino con los auditores".

Las palabras del mandatario apuntaron directamente hacia el diputado Daniel Manouchehri. Cabe recordar que dicho parlamentario, en conjunto con la senadora Daniella Circardini, acudieron a la Contraloría para solicitar una investigación sobre el presunto uso de recursos públicos durante la cita. Aludiendo a esta acción fiscalizadora, el presidente Kast manifestó: "Es un recado para mi amigo Daniel".

Para justificar la decisión de realizar el encuentro en la sede de Gobierno, el gobernante argumentó razones económicas y logísticas. "A todo esto era más barato comernos un sanguchito adentro que ir a comer un sanguchito a un restorant, porque en la movilización solo de la seguridad, era más caro que hacerlo adentro", sostuvo, para luego añadir que "no lo voy a volver a hacer, así que no se preocupen".

Continuando con su respuesta a las críticas, la autoridad bromeó sobre las limitaciones de espacio en el recinto presidencial, asegurando que "vamos a sacar un decreto donde solo pueda ocupar las tres habitaciones que ocupo actualmente en La Moneda".

La réplica desde el Congreso no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, el diputado Manouchehri contestó a las declaraciones del jefe de Estado publicando: "Presidente bueno para el chiste, como su manera de gobernar".

Finalmente, el legislador profundizó en sus cuestionamientos hacia la gestión del Ejecutivo, enfatizando que "Lo que no es un chiste para los chilenos es como le subieron el costo de la vida al 99% con el bencinazo, para bajarle los impuestos al 1% con su Ley de los Súper Ricos".

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