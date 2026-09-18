Asesinan a balazos a ciudadano colombiano dentro de su vehículo en Santiago

La Fiscalía ECOH Metropolitana y la PDI investigan el homicidio de un hombre de 42 años, de nacionalidad colombiana, asesinado a balazos hoy en la madrugada al interior de un vehículo en la comuna de Santiago.

El crimen ocurrió en calle San Diego, sector Matta Sur, donde la víctima fue atacada a disparos por desconocidos que al parecer se trasladaban en un vehículo y que luego se dieron a la fuga.

La víctima recibió dos impactos de bala que le provocaron la muerte en el mismo lugar. El caso quedó a cargo de la Fiscalía ECOH y de la Brigada de Homicidios de la PDI, que ya efectuó peritajes en el sector.

En el sitio del suceso, el fiscal ECOH Ignacio Rivera confirmó que la víctima es "un ciudadano colombiano, de 42 años, el cual habría recibido impactos balísticos desde un vehículo al parecer en movimiento".

También se informó que la víctima no tenía antecedentes y que el vehículo está inscrito a nombre del sujeto fallecido. En el lugar se encontraron numerosos casquillos, lo que da cuenta de que se efectuaron varios disparos.

PURANOTICIA