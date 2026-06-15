Presidente Kast firmó carta compromiso para implementar la ley de envejecimiento digno, activo y saludable

El Presidente José Antonio Kast encabezó este lunes en el Teatro Municipal de San Miguel la ceremonia de firma de la Carta de Compromiso del Gobierno para la implementación de la Ley Integral de Personas Mayores y Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable.

La iniciativa busca traducir en acciones concretas los principios establecidos en la nueva normativa para fortalecer la autonomía, la participación y la protección de los derechos de las personas mayores.

La nueva Ley Integral de las Personas Mayores establece un marco de protección y promoción de derechos para las personas de 60 años y más, incorporando un enfoque de envejecimiento digno, activo y saludable, con énfasis en la autonomía, la participación y la no discriminación.

Al respecto, el Mandatario señaló que "el cambio no es automático. Si alguien promete aquí que todo va a cambiar a partir de la ley, no estaría diciendo las cosas de verdad. Porque la ley contempla varios derechos, pero detrás de cada derecho hay un deber”.

“Para poder cumplir con esos derechos, a todos los chilenos tenemos que pedirles que cumplan con su deber. Deber es estar al día, por ejemplo, en deudas que podemos haber contraído cuando podíamos pagarlas”, señaló.

Añadió que “deber es usar bien las prestaciones médicas. Lo ha dicho la ministra de Salud varias veces, nosotros hoy día tenemos personas que no usan bien todas las prestaciones médicas. Deber es ahorrar donde podemos y ahí un llamado también al mundo municipal, que nos colaboren".

Asimismo, la iniciativa legal crea la Política Nacional de Envejecimiento, fortalece el rol del Estado en la coordinación de acciones destinadas a las personas mayores, incorpora mecanismos especiales de protección frente al abandono social y moderniza el marco institucional mediante el fortalecimiento de Senama y nuevas herramientas para promover una mayor inclusión y flexibilidad en el empleo de las personas mayores.

La implementación de esta ley forma parte del Plan Generación Dorada impulsado por el Gobierno, que busca responder al acelerado proceso de envejecimiento que vive el país con políticas orientadas a garantizar cuidados con dignidad, ampliar las oportunidades de bienestar y participación, mejorar la atención del Estado y promover ciudades y viviendas adaptadas para todas las edades.

Con la firma de esta Carta de Compromiso, el Gobierno reafirmó su voluntad de avanzar en la puesta en marcha de una política pública integral que reconozca a las personas mayores como sujetos plenos de derechos y contribuya a construir una sociedad que valore su experiencia, promueva su autonomía y garantice una mejor calidad de vida.

En la actividad participaron la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf; la ministra de Salud, May Chomali; el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje; la ministra de Deporte, Natalia Duco; el ministro de Cultura, Francisco Undurraga; el ministro de Justicia y DD.HH.; la alcaldesa de San Miguel, Carol Bown; y la directora (s) del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), Karen Caiceo, junto a representantes de organizaciones de personas mayores y autoridades nacionales y comunales.

PURANOTICIA