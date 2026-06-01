Grafiti en avión: PDI quedó a cargo de investigación para establecer la dinámica de los hechos y determinar a responsables

La Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las pesquisas por la vandalización con grafitis en un avión que se encontraba en la losa del Aeropuerto Internacional de Santiago.

El comisario Amador Morales, del Departamento de Inspección Secundaria de la PDI, señaló que durante la madrugada, personal la Dirección General de Aeronáutica Civil "cursó una denuncia en nuestra unidad policial por infracción al Código Aeronáutico".

Añadió que "desconocidos ingresaron hasta una de las pistas del sector poniente del terminal aéreo, donde efectuaron diversos rayados en una de las turbinas de un avión que se encontraba en mantención".

El funcionario de la PDI agregó que "de lo anterior se dio cuenta a la Fiscalía Local de Pudahuel, que previa coordinación otorgó una orden de investigar, lo que ha generado que hasta el momento nos encontremos realizando diligencias para establecer la dinámica de los hechos y determinar a los posibles responsables de los mismos".

El grafitero responsable del hecho, quien vulneró la seguridad del aeropuerto durante la noche, dio cuenta de lo que hizo por medio de sus redes sociales.

La DGAC señaló que "el individuo habría realizado un forado en el cerco perimetral para acceder al recinto, lugar donde permanecen estacionadas aeronaves fuera de operación, procediendo a vandalizar una de ellas con grafitis".

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