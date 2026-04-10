Presidente Kast endurece el tono contra irregularidades: advierte destituciones y pide auditores “empoderados” en el Estado

Este viernes, las dependencias de La Moneda albergaron la segunda sesión del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG). Durante la instancia, el Presidente José Antonio Kast enfatizó que las transformaciones toman tiempo, afirmando que “no se cambia completo el Estado en un mes”, aunque valoró que la gestión gubernamental progresa “paso a paso”.

Al dirigirse a los presentes, el Jefe de Estado recordó sus primeros días de mandato: "El segundo decreto que me tocó firmar era referido al tema de la auditoría. Y quizás no todos los chilenos saben que en cada repartición del Estado hay un auditor. Y nosotros necesitamos que ese auditor se sienta empoderado, que se sienta independiente, que no acepte presiones, porque ustedes van a resguardar también a las autoridades".

En su mensaje directo a los fiscalizadores que asistieron a la cita, la máxima autoridad del país subrayó el compromiso de su administración con la transparencia. En ese sentido, les indicó que "es muy importante que ustedes lo tengan muy claro, que nosotros vamos a trabajar permanentemente porque los recursos se usen bien. Alguien se puede equivocar, y eso se puede corregir, porque ustedes van a resguardar también a las autoridades".

El gobernante hizo hincapié en la necesidad de regularizar los procesos internos, detallando que "nosotros tenemos que volver a ordenar las cosas. Y esto no es siempre por la sanción, pero ahora está claro que hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Las advertencias ya están dadas”.

Sobre las consecuencias de las malas prácticas, el Presidente fue categórico: “Por lo tanto, si se inicia una situación compleja anunciada por la Contraloría, bueno eso tiene que tener una sanción, una acción incorrecta tiene que tener una sanción. Y cuando un funcionario público mal utiliza recursos de todos los chilenos, él sabe que no lo puede hacer, él ya sabía, infringió una norma".

Asimismo, instruyó un cambio de actitud frente a las irregularidades. Exigió que “de aquí para adelante tiene que haber una forma distinta de enfrentar las situaciones. Todos sabemos cuando alguien cruza la línea", para luego advertir que "nadie podía extrañarse de que, si ahora se inicia un sumario por una acción grave, ese sumario puede terminar en la destitución".

Para complementar su postura, Kast puntualizó que "la ley, para los funcionarios públicos, incluso para mí, es bastante estricta". Fue en este contexto donde reflexionó sobre las expectativas ciudadanas tras los comicios, expresando que "uno no cambia un Estado completo en un mes. Hay personas que, claro, después de la elección dicen que, bueno, mañana todo va a ser distinto, y nosotros decíamos, no, esto va a tomar un tiempo".

Frente a las críticas por la velocidad de las reformas, el Mandatario argumentó: "Aquellos que nos dicen, 'miren, llevan un mes y todavía no hacen esto, esto, esto, esto'. Bueno, nosotros vamos en un proceso, reconfigurando algunas cosas de acuerdo a lo que establece la norma, y vamos avanzando paso a paso. Algunos les he dicho, avancemos sin prisa, pero sin pausa".

Previo a la intervención presidencial, la apertura del encuentro estuvo a cargo de José García Ruminot, titular de la Segpres. El ministro estableció que la meta primordial de la instancia "es el buen uso de los recursos públicos, los que son siempre escasos frente a necesidades sociales angustiantes y apremiantes". En esa misma línea, complementó que el propósito es que dichos fondos "sean mejores focalizados" con el fin de beneficiar a los sectores que más lo necesitan.

Posteriormente, tomó la palabra Constanza Castillo, subsecretaria de la Segpres y presidenta del comité. La autoridad relevó el rol que cumple la red de auditores del Estado, cuya misión central radica en que "los recursos de todos los chilenos se usen bien".

Durante su alocución, Castillo destacó la figura de Cristián Muñoz, profesional que asume como auditor general de Gobierno. Finalmente, comunicó las recientes designaciones efectuadas por el Presidente para integrar el Consejo, revelando los nombres del excontralor general de la República, Ramiro Mendoza, y de la exdirectora de Presupuestos, Cristina Torres.

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