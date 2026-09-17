Presidente Kast encabeza Te Deum y desfile en San Bernardo bajo reforzado esquema de seguridad por amenazas a alcalde White

El presidente José Antonio Kast llegó este jueves junto a la primera dama a San Bernardo para participar del tradicional Te Deum y desfile cívico-militar de la comuna, en una actividad marcada por el contexto de seguridad tras el presunto plan para atentar contra el alcalde Christopher White.

La jornada contempla la participación de autoridades nacionales y representantes de las Fuerzas Armadas, policías y distintas organizaciones de la comuna. El Te Deum se realiza en la Catedral de San Bernardo y posteriormente se desarrolla el tradicional desfile cívico-militar.

“Este 18 tiene algunas cosas distintas, hubo un cambio de gobierno, estamos con una situación de seguridad importante que tenemos que enfrentar, aquí nos acompaña también el alcalde, y es algo en lo cual estamos trabajando”, comentó Kast en una entrevista con el canal de la Iglesia de San Bernardo.

Y agregó que “también queremos decir que el llamado era la responsabilidad, destacar nuestras tradiciones, nuestras costumbres. San Bernardo es la comuna del folclor, con las Cuecas Mil, con el festival, por lo tanto, para mí es una alegría estar acá, e invitar a todos a que disfrutemos en familia estas fechas”.

Durante la ceremonia, cuatro conscriptos de la Escuela de Infantería recibirán de manos del Presidente la condecoración “18 de septiembre”, reconocimiento que distingue sus cualidades de disciplina, lealtad, compañerismo y espíritu militar.

Posteriormente, se desarrollará el tradicional desfile cívico-militar, que reunirá a representantes de instituciones vinculadas a la seguridad, las Fuerzas Armadas y la comunidad.

La actividad se desarrolla bajo un dispositivo especial de seguridad, debido a las amenazas conocidas contra el alcalde Christopher White y a la presencia del Mandatario. Medios locales reportaron un despliegue reforzado de efectivos policiales, seguridad presidencial y equipos municipales para la jornada.

En total, serán 586 los participantes, entre efectivos del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros y Gendarmería, además de integrantes de la Defensa Civil, Bomberos de San Bernardo y clubes de adultos mayores de la comuna.

PURANOTICIA