Diputada Parisi califica con nota 4 al Gobierno y acusa una grave falta de comunicación y diálogo desde La Moneda

La diputada del Partido de la Gente, Zandra Parisi, evaluó con nota 4 la gestión del Gobierno y cuestionó la falta de diálogo y comunicación desde La Moneda, asegurando que los ciudadanos no se sienten respaldados por la actual administración.

“Fue tan grande la expectativa que se plantearon en campaña, que los chilenos se ilusionaron. Si no hubiesen sido tan grandes y si la ciudadanía hubiera escuchado mucho mejor al candidato Franco Parisi, sería otra la historia que viviría nuestro país”, aseguró Parisi en entrevista con el podcast ‘Cómo te lo explico’.

En esa línea, sostuvo que existe una percepción de falta de protección por parte de la ciudadanía y afirmó que “estamos viendo a un Gobierno que no está cuidando a los chilenos. (O sea), no es que no cuide, los chilenos no se están sintiendo cuidados por el Gobierno. Los chilenos se sienten solos y la soledad es preocupante”.

Consultada directamente por la evaluación que le asignaría al Ejecutivo, la parlamentaria respondió que “yo creo que estamos en un 4. Quiero darle un voto de confianza de que las cosas van a cambiar, aun cuando el gobierno me falló. Me fallaron con el 17 de septiembre. Les tiré el pase para que metieran un gol de cabeza y no lo hicieron. Mintieron”.

Uno de los principales cuestionamientos de Parisi apuntó a la falta de diálogo al interior del Ejecutivo. “A mí me gustaría ver diálogo. Aquí no están conversando entre ellos. Los problemas que está teniendo el Gobierno son netamente a través del diálogo. No hay conexión con ellos mismos”, diagnosticó.

A su juicio, las dificultades tendrían su origen en el propio centro del Ejecutivo. “El problema parte en La Moneda. En La Moneda no se conversa, no se analiza”.

“Yo no me atrevería a decir que hay un desorden porque tendría que estar adentro, pero lo que yo veo es una falta de comunicación importantísima y no noto un cambio al respecto”, agregó.

La diputada también cuestionó la estrategia comunicacional del Ejecutivo y apuntó directamente al rol del vocero de Gobierno. “De partida, tenemos un ministro vocero que no es ministro vocero. El ministro Alvarado, pobre, como que no le alcanza. Yo no escucho vocerías todos los días. Comunican poco y tienen tanto que comunicar y no lo hacen”.

En este sentido, Parisi planteó que el Gobierno debería contar con un vocero con funciones exclusivas y afirmó que “es importante” contar con un ministro de la Secretaría General de Gobierno.

Finalmente, la parlamentaria criticó que el Ejecutivo recurra constantemente a comparaciones con la administración del expresidente Gabriel Boric como parte de su discurso político.

“¿Por qué tienen que hablar de lo que se hizo? ¿Por qué no hablan de lo que se está haciendo, de lo que se está logrando?...¿Por qué seguir comparándose? Eso ya se agotó”, finalizó.

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