Presidente Kast encabeza aniversario de la PDI y llama a dar un "combate total" al crimen organizado

El Presidente José Antonio Kast participó en la ceremonia de izamiento de pabellones de la Policía de Investigaciones (PDI), actividad realizada en el marco de la conmemoración de los 93 años de la institución policial.

El acto se desarrolló en el cuartel ubicado en calle General Mackenna, instancia en la que el Mandatario valoró la labor que desempeña la PDI en el combate contra la delincuencia y el crimen organizado.

Durante su intervención, Kast advirtió sobre el escenario de seguridad que enfrenta el país y destacó el papel que cumplen los funcionarios policiales. "Todos sabemos que Chile enfrenta ahora un adversario implacable, como es el crimen organizado nacional e internacional".

El jefe de Estado sostuvo que se trata de una misión compleja y resaltó la presencia de la institución a lo largo del territorio nacional y en el extranjero.

"Es una tarea ardua y ustedes cumplen un rol esencial. Desde Arica y Parinacota hasta Magallanes y Antártica Chilena, y en muchas naciones con su presencia en las distintas representaciones diplomáticas de nuestra nación en el mundo entero", añadió.

Asimismo, enfatizó la necesidad de mantener una ofensiva permanente contra las organizaciones criminales.

"Esta tarea es esencial. Tenemos al frente un enemigo hábil, que cuenta con recursos y está dispuesto a todo. Pero estamos seguros de que ninguno de ustedes va a dejar ni cejar en el combate total a ese flagelo que afecta a nuestra nación", agregó.

Finalmente, el Mandatario destacó el compromiso y la preparación de los integrantes de la institución, asegurando que su trabajo será clave para que Chile recupere los niveles de seguridad que alguna vez ostentó en la región.

"Su espíritu de servicio, su preparación, su sentido del deber, su patriotismo es inigualable. De su trabajo, en conjunto con otras instituciones de la nación, depende que Chile sea el país más seguro de Latinoamérica, que recuperemos ese sitial que nunca debimos haber perdido", cerró el jefe de Estado.

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