Presidente Kast dona el 20% de su primer sueldo a tres fundaciones sociales

Para cumplir con el compromiso adquirido antes de asumir el poder, el Presidente José Antonio Kast destinó aproximadamente el 20% de su primera remuneración a tres fundaciones. De acuerdo con los datos revelados por El Mercurio a partir de fuentes al interior de La Moneda, el jefe de Estado ya percibió sus honorarios correspondientes al mes de marzo, concretando así la prometida rebaja de sus ingresos.

Lejos de ser una medida aislada, desde el círculo íntimo del gobernante aclararon que esta acción se transformará en una política permanente a lo largo de toda su administración. En esa misma línea, afirmaron que ya manejan una “gran lista” de entidades que están en carpeta para recibir estos aportes. La estrategia consistirá en ir alternando a los beneficiarios mes a mes, buscando diversificar el impacto y ampliar el alcance de la ayuda entregada.

Hasta el momento, la identidad de las tres primeras agrupaciones favorecidas se mantiene bajo estricta reserva por parte del equipo presidencial. Cabe destacar que los ingresos que percibiría el mandatario fueron objeto de profundo análisis por parte de Kast incluso antes de instalarse en el Palacio de Gobierno.

Quienes conocen de cerca al jefe de Estado sostienen que él consideraba fundamental entregar una señal de austeridad desde el inicio de su mandato, especialmente tomando en cuenta el actual contexto económico del país y las dificultades que enfrentan muchas familias chilenas. Bajo esa premisa, desde el comienzo buscó distintas fórmulas que le permitieran reducir el monto mensual asociado a su cargo.

Dado que legalmente no puede recibir una remuneración menor a la establecida para su puesto, la alternativa definitiva por la que se inclinó fue donar una parte importante de su sueldo. Esta situación ya había sido abordada directamente por Kast el pasado 31 de marzo durante una entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), instancia donde explicó que evaluaba la mejor fórmula para concretar la reducción sin entrar en conflicto con las normas vigentes.

Durante dicha jornada, el mandatario expresó textualmente: “Sí, (he evaluado rebajarme el sueldo), ya lo anunciaré (pronto), cuando tenga mi primera liquidación de sueldo, todavía no canta Gardel, cada uno tiene que hacerlo de acuerdo a su realidad”. A esto, el gobernante agregó: “hay ciertos temas legales (relacionados con una baja). En el caso mío (la merma) va a ser más estructural”.

Tras esas declaraciones, distintos integrantes de su equipo comenzaron a revisar las alternativas disponibles para materializar la intención. Según comentan en su entorno más cercano, una de las opciones que se analizó consistía en reducir formalmente el sueldo presidencial mediante una modificación legal.

Sin embargo, esa posibilidad fue finalmente descartada debido a que implicaba realizar cambios a nivel constitucional, lo que además habría tenido consecuencias permanentes para futuros mandatarios y podría abrir un debate institucional más amplio respecto de las remuneraciones de las máximas autoridades del país. De esa manera, se decidió conservar el sueldo establecido por ley y destinar un porcentaje de este a fines solidarios y de ayuda social.

Entre las alternativas consideradas para canalizar estas donaciones figuran distintas entidades vinculadas a la beneficencia y al apoyo de niños y familias vulnerables, además de organizaciones que desarrollan trabajo comunitario y asistencia social en diferentes regiones del país.

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