Presidente Kast designa a nuevos embajadores en seis países: nombramientos contemplan a diplomáticos de carrera y exparlamentarios

El Presidente José Antonio Kast designó nuevos embajadores de Chile en seis países, según informó el ministerio de Relaciones Exteriores.

El Mandatario nombró a Issa Kort en Brasil; Jorge Sandrock en Alemania; Raúl Sanhueza en Francia; Luz Ebensperger en Uruguay; Hernán Brantes en Paraguay, y Ricardo Bosnic en Costa Rica. Todos ellos ya recibieron sus respectivos beneplácitos.

Asimismo, ascendió al grado de embajador al diplomático de carrera Carlos Bonomo, quien se desempeña como jefe de gabinete del canciller Francisco Pérez Mackenna.

ISSA KORT

Es licenciado en Historia de la Universidad Finis Terrae. Actualmente se desempeña como vicerrector de Asuntos Internacionales de la Universidad Andrés Bello.

Fue representante permanente de Chile ante la Organización de Estados Americanos entre 2021 y 2022.

Se desempeñó como diputado de la República en tres períodos, desde el año 2011 hasta el 2021. En el marco de sus actividades internacionales, como legislador, presidió la Comisión de Energía y Minas del Parlamento Latinoamericano (Parlatino) y ejerció como presidente de diversos comités interparlamentarios (España, Reino Unido, Japón y Estados Unidos), así como del Comité de Diálogo Político entre el Congreso Nacional de Chile y la Asamblea Popular de China.

JORGE SANDROCK

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, posee un magíster en Leyes (LL.M) de la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Al momento de su designación era director del proyecto regional Latinoamérica de la Fundación Hanns-Seidel, de la cual también ha sido director de los proyectos Chile y Argentina.

Desde 2002, es profesor adjunto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez.

RAÚL SANHUEZA

Es graduado de la Academia Diplomática Andrés Bello, de la Escuela Diplomática de España y del Institut International d'Administration Públique (IIAP) de Francia. Posee un magíster en Ciencia Política de la Universidad de Paris III (la Sorbonne Nouvelle) y es doctor en Derecho del Instituto Universitario Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid.

Ejerció como representante de Chile ante la Unesco y como cónsul general de Chile en París y Buenos Aires. En Chile, ha sido director general de Asuntos Consulares y de Inmigración, y ha cumplido funciones en las direcciones de Política Multilateral, de Asuntos Jurídicos, de Planificación, de América del Sur, y para la Comunidad de Chilenos en el Exterior.

LUZ EBENSPERGER

Abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fue senadora de la República durante el período 2018-2026. Ocupó el cargo de vicepresidenta del Senado en el periodo 2022 a 2023 y es vicepresidenta de la UDI desde 2024.

Fue intendenta de la región de Tarapacá durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Ha ocupado cargos directivos en las municipalidades de Vitacura y San Joaquín, y se desempeñó como administradora municipal de Alto Hospicio.

Ha sido docente en las universidades Del Desarrollo y De las Américas, y fue directora académica de la sede Iquique de la Universidad Santo Tomás.

HERNÁN BRANTES

Graduado de la Academia Diplomática Andrés Bello, estudió Construcción Civil en la Universidad de Santiago.

Durante su carrera diplomática fue embajador de Chile en la República de Corea y en Kenia; además fue embajador concurrente en Mongolia y representante permanente ante la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi.

Ejerció como director de Servicios Consulares de la Cancillería; como cónsul general en Milán, Córdoba, Buenos Aires, Ciudad del Cabo y Hong Kong, y como cónsul general concurrente en Macao. Fue también primer secretario de la Embajada de Chile en Canadá, cónsul en Montreal y Montevideo, y representante alterno ante la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

RICARDO BOSNIC

Abogado de la Universidad de Chile, el embajador Bosnic egresó de la Academia Diplomática Andrés Bello en 1997. Posee un magíster en Administración Pública de la Escuela Nacional de Administración de Francia y un magíster en Derecho Internacional, Comercio, Inversiones y Arbitraje de la Universidad de Heidelberg – Universidad de Chile.

Al momento de su designación ejercía como jefe de la División de América del Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Dentro de la Cancillería, se ha desempeñado en las embajadas en Perú y Estados Unidos, y ha sido director de Política Multilateral. Además, formó parte de los gabinetes de los ministros de Relaciones Exteriores Mariano Fernández, Alejandro Foxley y Soledad Alvear.

CARLOS BONOMO

Es administrador público de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Chile, graduado del Foreign Service Programme de la Universidad de Oxford y egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello.

Durante su trayectoria en el exterior ha ejercido como cónsul general en Bogotá, primer secretario en la Embajada de Chile en Perú y ministro consejero en la Embajada de Chile ante la Santa Sede (2020-2025).

En la Cancillería, se ha desempeñado como jefe de gabinete de los ministros Roberto Ampuero (2018-2019) y Teodoro Ribera (2019-2020). También cumplió funciones en el gabinete del canciller Alfredo Moreno, en la Dirección América del Norte y en la Secretaría Ejecutiva de la Cumbre APEC Chile 2004.

Bajo el grado de embajador, seguirá ejerciendo el cargo de jefe de gabinete del ministro Francisco Pérez Mackenna.

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