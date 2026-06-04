Presidente Kast designa a nuevos embajadores de Chile en Ecuador, Países Bajos, el Vaticano e Israel

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Presidente José Antonio Kast, designó a nuevos embajadores de Chile en el exterior.

El Mandatario nombró a Ricardo Hernández en Ecuador; Hernán Bascuñán, en Países Bajos; James Sinclair, en Santa Sede (Vaticano), y Gabriel Zaliasnik, en Israel.

El país vuelve a tener representante diplomático en Tel Aviv luego que en 2024, Gabriel Carvajal fuera llamado a consultas por el Presidente Gabriel Boric.

Todas las nuevas autoridades ya recibieron sus respectivos beneplácitos, según dio a conocer la cartera.

RICARDO HERNÁNDEZ

Es administrador público y politólogo de la Universidad de Chile. Es también egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello y cuenta con un magíster en Economía de la Universidad Javeriana de Colombia.

Al momento de su designación ejercía como jefe de la División de Integración Regional Multilateral. Fue embajador en Colombia e Irlanda, y ha ejercido labores en las embajadas de Chile en Argentina, México y Perú, y en la Misión ante Naciones Unidas.

HERNÁN BASCUÑÁN

Es abogado de la Universidad de Chile y graduado de la Academia Diplomática Andrés Bello.

Al momento de su designación ejercía como director de la Academia Diplomática Andrés Bello. También se ha desempeñado como subdirector de Planificación Estratégica de la Cancillería y ha ejercido como embajador en Suecia, Letonia y República Checa.

JAMES SINCLAIR

Graduado de la Academia Diplomática Andrés Bello, posee estudios en Administración de la Universidad de Chile y en Relaciones Internacionales de la Universidad de Belgrano, Argentina.

Fue director general de Ceremonial y Protocolo en el primer mandato del Presidente Sebastián Piñera y embajador de Chile en Singapur.

GABRIEL ZALIASNIK

Es abogado de la Universidad de Chile y magíster en Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Es socio fundador del estudio de abogados Albagli Zaliasnik (1991), donde lidera el área de litigios. Es profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, fue coordinador de la Comisión de Reforma al Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia de Chile y es consejero del Colegio de Abogados.

PURANOTICIA