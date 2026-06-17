Presidente Kast designa a nuevos embajadores de Chile en Canadá, República Dominicana, Austria, República Checa y Egipto

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Presidente José Antonio Kast designó a nuevos embajadores de Chile en el exterior.

Jaime Baeza fue nombrado en Canadá; Germán Becker en República Dominicana; Harry Jürgensen en Austria; Christian Hodges-Nugent en República Checa, y Víctor Abujatum en Egipto.

Cabe señalar que todas las nuevas autoridades ya recibieron sus respectivos beneplácitos.

JAIME BAEZA

Es doctor (PhD) en Ciencia Política por la Universidad de Essex y master en Estudios Latinoamericanos por la Escuela de Política Exterior en la Universidad de Georgetown. Periodista de la Universidad Diego Portales. Es experto en Seguridad Internacional, Defensa y Política Comparada.

Exsubdirector de la ANEPE en el Ministerio de Defensa de Chile. Fue profesor de la Universidad de Chile, FLACSO sede Ecuador y la Universidad Católica de Temuco. Ha dictado clases en la Academia Diplomática Andrés Bello y en la Escuela Militar de Chile. Ex visiting fellow de la Australian National University y de la American University. Fue visiting scholar de las universidades de Georgetown, Bath, y del Centennial Center de la American Political Science Association.

GERMÁN BECKER

Es ingeniero civil de la Universidad de Chile. Fue embajador de Chile en Panamá durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera. También se desempeñó como diputado de la República entre 2002 y 2018, periodo en el que fue miembro de los grupos interparlamentarios chileno-alemán, chileno-australiano, chileno-brasileño y chileno-holandés.

HARRY JÜRGENSEN

Estudió Medicina Veterinaria en la Universidad Austral de Chile. Se desempeñó como diputado de la República entre 2018 y 2026, e integró la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores de la Cámara. En el cargo, asistió a las asambleas de la Unión Interparlamentaria y sus reuniones conexas, en Baréin, Suiza y Uzbekistán. Además, fue miembro de 20 grupos interparlamentarios, entre ellos, el chileno-alemán, el chileno-brasileño y el chileno-chino.

CHRISTIAN HODGES-NUGENT

Licenciado en Historia de la Universidad de Chile, es también egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello.

En la Cancillería fue director general de Ceremonial y Protocolo, y jefe de la División de América del Sur. También se desempeñó en los gabinetes de la exministra Soledad Alvear y del ex subsecretario Edgardo Riveros. Fue embajador en Palestina, cónsul general en Madrid, y cónsul en Washington D.C. y en Asunción.

VÍCTOR ABUJATUM

Es administrador público de la Universidad de Santiago de Chile y egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello.

Al momento de su designación se desempeñaba como embajador de Chile en República Checa. En el exterior, también ha cumplido funciones en las embajadas en Alemania y Turquía, y como cónsul en Miami. En la Cancillería ha ejercido como jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y como jefe de Gabinete en la Dirección Nacional de Fronteras y Límites.

(Imagen referencial: Ministerio de Relaciones Exteriores)

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