Presidente Kast descarta incorporar a Coquimbo al plan de Reconstrucción: "No vamos a innovar en este proyecto que es urgente"

El Presidente José Antonio Kast descartó incluir a la región de Coquimbo y a la provincia de Huasco, región de Atacama, en el proyecto de ley de Reconstrucción.

El jefe de Estado declaró que "nosotros queremos mantener el curso legislativo y el ministro (Quiroz) ha señalado que todo esto va a estar ahora que comience, en septiembre, la discusión presupuestaria. Ya dictamos el decreto de emergencia que le da continuidad al decreto anterior para poder avanzar en cualquier obra, con la agilidad y no tener esta burocracia administrativa".

En ese sentido, el Mandatario recalcó que "por lo tanto, no queremos innovar y no vamos a innovar en este proyecto de ley, que para nosotros de verdad es muy urgente, porque implica los fondos para la reconstrucción que faltan para Valparaíso y los que se van a aplicar a Biobío y Ñuble".

Kast afirmó que "se logró un acuerdo, si bien, no con todo los alcaldes, pero con una parte importante de los alcaldes de cómo reponer el Fondo Común Municipal y falta solamente una aprobación en el Senado, pero eso no obsta a que ya comencemos el debate prelegislativo presupuestario para poder allegar los recursos necesarios",

Y reiteró lo planteado por el ministro de Hacienda, de "ahorrar en algunas cosas para invertir en otras. La situación fiscal de Chile todos la conocemos, estamos trabajando en conjunto de nuevo para que haya un cambio en distintas áreas, pero vamos a seguir adelante con la tramitación legislativa que quedó a una votación en el Senado, queremos avanzar en eso".

"Después vamos a avanzar en el tema de la discusión presupuestaria, y asegurar que los fondos no van a faltar y que ni un ciudadano de una región o una comuna afectada por un desastre natural va a quedar aislado o va a quedar solo", subrayó.

El Presidente Kast además mencionó que han "tenido una conversación bastante franca con los alcaldes, con los parlamentarios y sí vamos a trabajar juntos para recuperar la región de Atacama, Coquimbo, y también para ir a recuperar la Región de Ñuble, Biobío y Valparaíso. Más allá de las diferencias que se pueden haber dado en distintas regiones, aquí hay una manera de trabajar que queremos también llevar a otras regiones".

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