Presidente Kast defiende proyecto "Escuelas Protegidas": "Si alguien destruye, tiene que perder algunos beneficios"

Para hacer frente a los episodios de violencia que afectan a los recintos de enseñanza, el Presidente José Antonio Kast profundizó en los detalles del proyecto de ley denominado “Escuelas Protegidas”.

Las declaraciones del mandatario tuvieron lugar durante una actividad oficial desarrollada en la comuna de Coltauco, perteneciente a la región de O'Higgins.

Al respaldar esta iniciativa legal, el jefe de Estado argumentó que la meta central es propiciar un mejor clima al interior de las aulas mediante acciones tangibles. Entre las principales herramientas que contempla la normativa se encuentran la instalación de detectores de metales, la inspección de mochilas y la aplicación de sanciones para aquellos individuos involucrados en acciones de carácter delictual.

Bajo este escenario, la autoridad justificó la necesidad de estas políticas afirmando: “lo que tenemos que tomar es algunas decisiones para darle cierto grado de orden a lo que son los establecimientos educacionales. Me tocó participar como diputado en toda la discusión de las modificaciones de distintas normas en la educación. Si bien los consejos escolares, la representación de los alumnos es muy importante, no se puede realizar la educación si no hay orden, si no hay un grado de disciplina”.

Sobre la eventual colocación de pórticos de seguridad, el mandatario precisó que dicha medida estará sujeta a las particularidades de cada recinto. Al respecto, puntualizó que “esto es de acuerdo a la realidad de cada zona. Es muy probable que donde el director todavía sea el que tenga el liderazgo, donde hay una cercanía, donde son colegios más pequeños, esto no sea una necesidad urgente. Quizás no (se debe aplicar) en todos los establecimientos educacionales, dependiendo de cómo es el ambiente también del sector”.

Por otra parte, al abordar la inspección de los bolsos escolares, Kast la catalogó como una precaución necesaria frente a amenazas latentes, advirtiendo que “en muchos establecimientos y generalmente los establecimientos más grandes, en centros urbanos, puede haber algún joven que quiera ingresar bencina, quiera ingresar botellas, elementos contundentes, como ya ha ocurrido”.

Profundizando en este punto, el Presidente añadió: “Para mí es un desafío común que yo pueda tener algún grado de autoridad para decirle a un joven, 'oiga, abra su mochila, muéstrame lo que hay'. Yo no estoy tocando al joven, ni siquiera tengo que tocar la mochila, sino que al mismo joven le digo, 'oiga, mire, ¿por qué no me muestras lo que traes en la mochila?'. Y eso le va a dar posibilidades a la comunidad escolar de sentirse un poco más protegida. Y a muchos niños los hace pensar antes”.

En cuanto al régimen disciplinario, Kast subrayó con firmeza la urgencia de fijar repercusiones claras ante comportamientos agresivos. “Si hay un niño o un joven que sale a un establecimiento educacional junto con otros, se cubre el rostro, se pone un mameluco y sale a destruir un bien que a todos nos ha costado construir, bueno, yo tengo que decirle a ese niño que eso va a tener consecuencias”, aseveró.

Siguiendo con su argumentación sobre los castigos, el jefe de Estado complementó: “soy de aquellos que cree que si alguien destruye y es reiterado en la destrucción de bienes ajenos, tiene que perder algunos beneficios”. Asimismo, hizo hincapié en que “Tenemos que empezar a individualizar a estos jóvenes y hacerlos pagar las acciones delictuales que se cometen”.

La propuesta legislativa “Escuelas Protegidas” se enmarca dentro de una serie de estrategias promovidas para combatir la agresividad en el ámbito de la enseñanza. Su tramitación ya está abriendo el debate público en torno a cómo lograr un balance adecuado entre la seguridad, los derechos estudiantiles y la sana convivencia al interior de las comunidades educativas.

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