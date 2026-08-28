Presidente Kast defiende la reforma de seguridad y apunta que puede ser “modificada y mejorada”

El Presidente José Antonio Kast participó en la celebración del Día del Camionero, evento organizado por la Confederación Nacional del Transporte de Carga y realizado en el Terminal de Pasajeros del Puerto de Valparaíso.

En su exposición, el Mandatario remarcó que uno de los principales problemas del país es la inseguridad, situación que se vincula de manera directa con el trabajo de los transportistas de Chile. Para el jefe de Estado es “inaceptable” que los conductores no cuenten con todas las garantías que transitar a lo largo del país.

“Uno nunca tuvo temor de circular por la ruta 5 y uno se enorgullecía diciéndole a los vecinos que teníamos una ruta donde alguien podía tomar un vehículo en Arica y llegar hasta Puerto Montt, no había temor de circular por nuestras rutas. Pero llegó un momento en que en la Macrozona Sur las personas ya no querían circular de noche y se fue acostumbrando la ciudadanía a que tenía que tomar ciertos resguardos ¿Por qué? Eso es inaceptable”, remarcó.

Además, aseguró que “tenemos que ir resguardando nuestra seguridad paso a paso y lo estamos haciendo”. En ese sentido, defendió la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) del Gobierno y la reforma constitucional de seguridad.

“La agenda ACOT es una agenda amplia. Claro, los titulares se pueden quedar en una sola parte de una gran agenda. Pero en esto no podemos fallarle a Chile. Nadie tiene derecho a fallarle a Chile cuando queremos recuperar nuestra seguridad”, dijo.

“Se podrá debatir, sí, pero tenemos que avanzar, y con urgencia. En esto no hay tiempo que perder. Nosotros presentamos una reforma, que puede ser modificada, sí, que puede ser mejorada, sí. Pero necesitamos que nuestra Constitución hable de seguridad pública, no solamente de seguridad nacional”, añadió.

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