Presidente Kast defiende cobro del CAE para financiar la primera infancia: "Queremos que cada uno se haga responsable de sus actos"

El Presidente José Antonio Kast defendió el cobro a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) y sostuvo que el objetivo del Gobierno es promover la responsabilidad individual, asegurando que los recursos recuperados permitirán fortalecer políticas orientadas a la primera infancia.

Durante la presentación de las indicaciones al proyecto de sala cuna universal, el Mandatario abordó el debate en torno a la recuperación de las deudas asociadas al financiamiento de la educación superior y señaló que se trata de recursos públicos que deben ser reinvertidos en otras áreas prioritarias.

"Vamos a tener discusiones de si corresponde o no cobrar, como se están cobrando, las deudas que tienen algunos jóvenes con el sistema público, que les facilitó recursos para estudiar", expresó.

En esa línea, Kast vinculó el cobro de estas obligaciones con la necesidad de destinar mayores recursos a la educación inicial, argumentando que una inversión temprana podría generar mejores resultados a largo plazo.

"Esos recursos que estamos ahora solicitando que se devuelvan, van precisamente a esto, a ver cómo dedicamos más recursos, más tiempo, más ocupación a aquellos niños que actualmente no lo tienen", añadió en referencia al proyecto de sala cuna.

El Presidente insistió en que la medida busca reforzar la responsabilidad individual y descartó que exista un ánimo de persecución hacia quienes mantienen deudas pendientes.

"Hoy día podríamos mejorar con creces el resultado de la educación superior, si pudiéramos invertir más en la educación de la primera infancia. Y ese es un llamado a la responsabilidad. Nosotros no buscamos perseguir a nadie, pero sí queremos que cada uno se haga responsable de sus actos", enfatizó.

Durante su intervención, el Mandatario también abordó los episodios de violencia registrados en algunos establecimientos educacionales, advirtiendo sobre sus consecuencias en la formación de los estudiantes y en el ambiente escolar.

"La violencia que hemos visto en algunos establecimientos educacionales emblemáticos no lleva a nada, no construye. No solamente destruye espacios físicos, sino que destruye el aprendizaje y el alma de los jóvenes, porque los llama a ejercer violencia donde tiene que haber diálogo, donde tiene que haber educación. Eso es algo que no podemos olvidar jamás", afirmó.

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