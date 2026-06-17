Presidente Kast convoca a La Moneda a los tres poderes del Estado para abordar ingreso irregular de niños haitianos

El biministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, informó que el Presidente José Antonio Kast convocó a una reunión con los tres poderes del Estado y a la Contraloría, tras la revelación del ingreso irregular a Chile de cientos de niños de origen haitiano.

El secretario de Estado declaró que "el Presidente de la República ha convocado para mañana a las 8:00 horas a una reunión para tratar esta materia a distintas autoridades del Estado, incluyendo a la Corte Suprema, al Congreso Nacional, al Ministerio Público y a la Contraloría, además de ministerios que puedan apoyar y aportar información".

El objetivo de la cita será "analizar los antecedentes y establecer una coordinación interinstitucional que permita abordar adecuadamente esta emergencia".

Añadió que "el Estado de Chile tiene un deber con cada uno de esos niños y lo vamos a cumplir. No vamos a descansar hasta tener certeza sobre el paradero y el bienestar de cada uno. Lo importante hoy son los niños y no las responsabilidades administrativas o políticas", enfatizó.

Alvarado detalló que el Mandatario también instruyó a los ministerios a "actuar con la máxima urgencia para abordar las irregularidades, errores y potenciales delitos".

El biministro dio a conocer que "la coordinación de este trabajo quedará a cargo de la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, quien articulará los esfuerzos de los distintos ministerios y servicios".

Asimismo, agregó, "se creará una fuerza de tarea específica para apoyar la labor del director del Servicio de Migraciones y de esta forma nos permita identificar, ubicar y consolidar la información que sirva para determinar sin demora si hay niños haitianos cuyos derechos hayan sido vulnerados o cuyo paradero se desconozca".

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