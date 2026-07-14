Presidente Kast confirma "acuartelamiento preventivo" de las FF.AA. ante sistema frontal en la zona centro-sur

En el marco de las medidas preventivas impulsadas por el Gobierno para enfrentar el sistema frontal que afectará a la zona centro-sur del país, el Presidente José Antonio Kast anunció el acuartelamiento preventivo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

El Mandatario visitó este martes la Quebrada de Ramón, en la comuna de La Reina, para supervisar en terreno los trabajos de mitigación que buscan reducir el riesgo de desbordes e inundaciones.

El jefe de Estado estuvo acompañado por el biministro de Transportes, Telecomunicaciones y Obras Públicas, Louis de Grange, y la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, quienes revisaron el avance de las labores que se desarrollan en uno de los puntos críticos de la región Metropolitana durante la temporada de invierno.

Los trabajos comenzaron el 25 de junio y consideran una inversión superior a los $43 millones, beneficiando directamente a cerca de 20 mil personas. Las obras contemplan la limpieza y retiro de sedimentos de los siete decantadores ubicados al interior del Parque Padre Hurtado, en un tramo de 605 metros lineales entre el Puente Emos y el puente Florencio Barrios. Estas intervenciones permitirán restituir la capacidad de retención de los decantadores y asegurar el libre escurrimiento de las aguas, disminuyendo significativamente el riesgo de desbordes.

Asimismo, el contrato incorpora la disponibilidad permanente de una excavadora en el sector de la alcantarilla de avenida Príncipe de Gales, la que podrá ser activada de inmediato frente a eventuales emergencias meteorológicas.

Durante la visita, el Presidente Kast destacó que el Gobierno ha privilegiado la anticipación como eje central de su estrategia para enfrentar el invierno, fortaleciendo la coordinación entre los distintos organismos del Estado y desplegando recursos antes de la ocurrencia de las emergencias. Estas acciones forman parte del Plan Invierno 2026 del Ministerio de Obras Públicas, que contempla una inversión total de US$468 millones destinada a obras de conservación, limpieza de cauces y alcantarillas, despeje de nieve, monitoreo de infraestructura y respuesta ante eventos climáticos.

A su vez, recalcó la importancia de la responsabilidad individual de cara a los días que vienen: "Nada más importante que el autocuidado. En esto tenemos que reiterarles a todas las personas que, como lo decía la directora de Senapred, no se internen en zonas cordilleranas donde pudieran ver arriesgada su integridad física, que no se acerquen al borde costero si es que hay anunciadas marejadas, que nos colaboren con la limpieza de cualquier curso de agua que pueda estar cercano a su vivienda, que vean quiénes están hoy día en una condición de soledad, que se preocupen de que hasta esas personas tengan el kit básico preparado".

El jefe de Estado señaló que también “hemos realizado coordinaciones con gobernadores regionales, todos los delegados regionales y provinciales, todos los seremis, los ministros”.

Añadió que “contamos con el apoyo de los voluntarios de Bomberos, las Fuerzas Policiales, las Fuerzas Armadas han desplegado y han llamado a un acuartelamiento preventivo para poder estar disponibles, en caso de que haya que reaccionar”.

(Imagen: Presidencia)

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