El Presidente José Antonio Kast destacó la aprobación en el Congreso de la ley de Sala Cuna Universal y el despacho del Presupuesto para 2027, calificando ambas noticias como avances para las familias chilenas.

En cadena nacional, el Mandatario agradeció a los parlamentarios de las distintas bancadas que hicieron posible la tramitación de ambas iniciativas y sostuvo que los acuerdos alcanzados permitirán avanzar en materias laborales, económicas y sociales.

Respecto de la ley de Sala Cuna Universal, recordó que durante más de 100 años el acceso a este beneficio estuvo condicionado al número de mujeres contratadas por una empresa, situación que, según planteó, terminó convirtiéndose en una barrera para la incorporación femenina al mercado laboral.

“Desde ahora, el derecho a la sala cuna no depende del tamaño de la empresa”, afirmó, agregando que la reforma permitirá que más mujeres puedan incorporarse al mundo del trabajo, que más niños cuenten con espacios adecuados para su cuidado y que las familias tengan mayores oportunidades para mejorar sus ingresos.

También reconoció los esfuerzos realizados por administraciones anteriores para avanzar en esta materia, mencionando los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric. “Nosotros retomamos ese camino, conversamos sin estridencias y lo hicimos realidad”, señaló.

En relación con el Presupuesto 2027, explicó que sus prioridades estarán concentradas en tres áreas: trabajo, seguridad y protección social.

En materia de empleo, anunció más obras públicas en las regiones, capacitación en oficios y apoyo para la recuperación de las zonas afectadas por incendios, temporales y desempleo. “No hay mejor política social que un buen empleo”, sostuvo.

En seguridad, destacó el fortalecimiento de Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería, además de mayores medidas para el resguardo de las fronteras.

En cuanto a protección social, aseguró que se mantendrá el financiamiento de los beneficios establecidos por ley, incluyendo educación, salud, pensiones y programas habitacionales. Asimismo, planteó que el objetivo será mejorar la eficiencia del gasto público y asegurar que los recursos lleguen a sus destinatarios.

Durante su discurso, el Presidente también estableció dos instrucciones para su gabinete de cara a los próximos meses: difundir los avances del Gobierno y acelerar la implementación de los compromisos adquiridos.

En el primer punto, mencionó resultados que atribuyó a su administración en materia de seguridad, señalando que han disminuido los homicidios, robos, secuestros y violaciones, además de registrar una caída superior al 90% en el ingreso irregular por las fronteras.

También destacó los recursos destinados a la atención primaria, la reducción de las listas de espera en salud, los avances en materia habitacional y la implementación de la Ley de Reconstrucción Nacional.

A estos avances sumó el plan Chile Despega, las rebajas en las tarifas del TAG y las cuentas de electricidad, además de la eliminación del pago de contribuciones para las personas mayores de 65 años, a partir de enero próximo.

Sobre la segunda instrucción, denominada “Acelerar”, pidió a ministros, subsecretarios y funcionarios públicos trabajar para que los compromisos del Ejecutivo se materialicen en menores plazos, especialmente en materia de obras públicas, generación de empleo y seguridad en los barrios.

Recordó que el próximo 11 de marzo se cumplirá un año de su Gobierno, fecha en la que aseguró que rendirá cuenta a la ciudadanía sobre los avances de su administración.

“Queremos llegar con más empleo, con la economía recuperando el crecimiento y con un país mucho más ordenado”, afirmó.

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