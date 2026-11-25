Chile fue reconocido oficialmente como país de Nivel 2 (Tier 2) del Sistema de Catalogación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), un significativo avance que permitirá proyectar internacionalmente los productos nacionales del ámbito militar, de defensa e industrial estratégico, mediante el uso de códigos reconocidos a nivel mundial.

Así, este reconocimiento abre nuevas oportunidades para la industria nacional, junto con fortalecer las capacidades logísticas de las Fuerzas Armadas y facilitar la cooperación e interoperabilidad con otros países.

En concreto, partir del 1 de enero de 2027, Chile podrá asignar de manera autónoma números de catalogación OTAN a los artículos de fabricación nacional e incorporarlos al Catálogo Maestro de Referencias Logísticas de esta organización.

Esta tarea estará a cargo de la Oficina de Catalogación de la Defensa (OCD), dependiente del Estado Mayor Conjunto (EMCO).

En esta nueva etapa, la oficina trabajará en la incorporación progresiva de productos nacionales al sistema, la capacitación de personal y la difusión de los beneficios de esta herramienta entre las empresas y proveedores del sector.

En términos prácticos, para las Fuerzas Armadas esto significa compartir un lenguaje logístico común con 65 países, lo que facilitará la identificación de repuestos, hará más eficientes los procesos de adquisición y permitirá optimizar la gestión de inventarios.

Asimismo, contribuirá a mejorar el sostenimiento y alistamiento de las capacidades institucionales, así como la interoperabilidad en ejercicios y operaciones combinadas.

Por su parte, la industria nacional tendrá acceso a una red global de más de dos millones de proveedores, generando nuevas oportunidades de vinculación comercial y cooperación internacional.

De esta manera, los productos desarrollados por la industria de defensa chilena, incluidos aquellos provenientes de astilleros, maestranzas y proveedores civiles, podrán contar con una mayor visibilidad y proyección internacional ante las Fuerzas Armadas y agencias de adquisición de los países que integran este sistema.

(Imagen: Ministerio de Defensa)

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