En el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la ministra Judith Marín y la subsecretaria Marcia Raphael anunciaron un proyecto de ley para endurecer las penas frente a la violencia sexual digital, llamado «Con mi imagen no».

Desde la cartera indicaron que este problema afecta principalmente a mujeres, adolescentes y niñas.

LA INICIATIVA CONTEMPLA

Endurece las penas para el delito de exhibición y difusión no consentida de contenido íntimo o sexual, estableciendo agravantes especiales cuando existe o ha existido relación de pareja. Tipifica como delito la producción y difusión de material íntimo o sexual creado por inteligencia artificial y otros medios de ese tipo. Extiende el delito de extorsión ante amenazas de exhibir o difundir dicho material. Amplía el marco legal contra la explotación infantil en entornos digitales, abarcando también el material generado o manipulado con inteligencia artificial. Mayor coordinación interinstitucional con la creación de la Subcomisión de Respuesta ante Delitos de Violencia Sexual Digital en la Comisión de Articulación Interinstitucional (CAI).

En diálogo con Cooperativa, la ministra Judith Marín cuestionó que la actual legislación chilena tipifica el delito de compartir imágenes íntimas sin consentimiento con sanciones bajas.

"Lamentablemente las penas son a nivel de falta; estamos hablando de multas asociadas y la pena de presidio menor en su grado mínimo", explicó.

Para enfrentar esta situación, la autoridad informó que hoy "anunciamos el proyecto de ley 'Con mi imagen no', que busca crear por primera vez el delito de las deepfakes sexuales generadas con IA, penalizándolas con una sanción asociada, pero además aumentando las penas para el delito que ya existe, eso quiere decir que (la condena) podría llegar hasta los cinco años de cárcel".

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