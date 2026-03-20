Presidente Kast: "Cada vez que muere un Carabinero, se muere una parte de Chile"

El Presidente José Antonio Kast lamentó la muerte del sargento Javier Figueroa Manquemilla en un "cobarde ataque", según dijo, junto con expresar que "cada vez que muere un Carabinero, se muere una parte de Chile".

En su cuenta de X, el mandatario expresó que "lamento profundamente el fallecimiento del Sargento Javier Figueroa Manquemilla, quien no pudo sobrevivir al cobarde ataque del que fue víctima hace una semana".

"Seguiremos trabajando para apoyar y proteger a nuestros Carabineros, y buscaremos incansablemente a los responsables para que este crimen no quede en impunidad", finalizó.

Por su parte, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, manifestó en X sus "más sentidas condolencias a la familia del sargento segundo Javier Figueroa y a Carabineros de Chile".

Además, anunció que "se desplegarán todos los recursos para llevar ante la justicia a los responsables. Condeno este acto de violencia y reafirmo mi respaldo a su labor".

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