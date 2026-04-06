Presidente Kast anunció el respaldo de Chile a Argentina en su reclamo por los derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas

El Presidente José Antonio Kast manifestó formalmente su apoyo a su homólogo argentino, Javier Milei, respecto a la reivindicación de soberanía que el país vecino mantiene sobre las islas Malvinas, mediante la firma de una declaración conjunta.

Al concluir el encuentro sostenido en la Casa Rosada, el jefe de Estado chileno ratificó el respaldo gubernamental a los derechos soberanos de Argentina no solo sobre las Islas Malvinas, sino también sobre las Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus respectivos espacios marítimos circundantes.

En la instancia, se planteó la relevancia de retomar el diálogo con el Reino Unido para alcanzar una salida pacífica al conflicto, siguiendo las directrices de las resoluciones internacionales. Por su parte, Milei destacó la importancia de este gesto y expresó su gratitud por el apoyo histórico que Chile ha brindado en este ámbito.

Esta cita se enmarcó en la primera gira internacional emprendida por Kast tras asumir el mando el pasado 11 de marzo. La visita tuvo un carácter simbólico al coincidir con el aniversario de la Batalla de Maipú, hito fundamental de la fraternidad histórica entre ambas naciones.

Más allá del reclamo territorial, las comitivas de ambos países trataron una extensa agenda de trabajo. Entre los puntos clave, se acordó fomentar la atracción de capitales, potenciar el intercambio comercial y buscar una mayor proyección en mercados globales, sumado al progreso en la integración de los sectores energético y minero para beneficiar al sector privado.

En el área de seguridad, hubo consenso sobre la urgencia de estrechar la colaboración bilateral frente al crimen organizado transnacional. Durante este bloque, el canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna, valoró las gestiones de Argentina en torno a la extradición de Galvarino Apablaza, reconociendo el respaldo de las autoridades trasandinas en dicho proceso judicial.

La conectividad física también fue prioritaria. Se planteó la necesidad de actualizar la infraestructura de los pasos fronterizos, incorporando procesos digitales para agilizar los controles y optimizar la labor institucional, con el fin de disminuir los tiempos de espera para el flujo de personas y bienes.

Asimismo, las delegaciones ratificaron su compromiso de trabajo conjunto en el territorio antártico, subrayando el valor estratégico que posee el vínculo chileno-argentino dentro del marco regulatorio del Sistema del Tratado Antártico.

Finalmente, ambos gobiernos pactaron activar próximamente diversos mecanismos de coordinación bilateral en áreas de defensa, seguridad, comercio e inversiones, buscando concretar de manera efectiva los acuerdos establecidos durante esta visita oficial.

(Imagen: Presidencia)

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