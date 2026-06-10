Presidente Kast anuncia rechazo del Gobierno a proyecto del PC que busca modificar la Ley Nain-Retamal

El presidente José Antonio Kast anunció que el Gobierno se opondrá al proyecto impulsado por la bancada de diputados del Partido Comunista (PC) que busca derogar parte de la Ley Nain-Retamal, particularmente las disposiciones relacionadas con la presunción legal de legítima defensa para policías y gendarmes.

A través de su cuenta en X, el Mandatario reafirmó el respaldo de su administración a las fuerzas policiales y cuestionó cualquier iniciativa que, a su juicio, reduzca las herramientas legales disponibles para combatir la delincuencia.

"Nuestro Gobierno ha respaldado y seguirá respaldando, con toda la fuerza posible, el trabajo y compromiso de Carabineros de Chile en la protección de todos los chilenos", señaló el mandatario en su cuenta de X.

"Nos opondremos a todos los proyectos que buscan quitarle las garantías y herramientas que necesitan para combatir la delincuencia y el crimen organizado", añadió el jefe de Estado.

Según publicó este miércoles El Mercurio, la iniciativa fue presentada por la diputada comunista Lorena Pizarro y será remitida, probablemente, a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados para iniciar su tramitación.

Los impulsores del proyecto sostienen que durante la discusión de la ley diversas organizaciones de derechos humanos y sectores académicos advirtieron sobre posibles efectos adversos de algunas de sus disposiciones, especialmente en el acceso a la justicia para personas que denuncien actuaciones de agentes del Estado.

Entre los puntos cuestionados figura la presunción legal de legítima defensa, mecanismo que protege a funcionarios policiales y de Gendarmería cuando utilizan sus armas para resguardar su integridad o la de terceros en procedimientos de orden público.

La propuesta del PC busca derogar las disposiciones que establecen esta presunción legal, considerada por sus detractores como el aspecto más relevante de la normativa. Asimismo, plantea restituir una redacción anterior de la figura de apremios ilegítimos, delito que puede ser atribuido a policías y otros funcionarios del Estado.

La Ley N° 21.560, conocida como Ley Nain-Retamal, fue promulgada en abril de 2023 con el objetivo de fortalecer la protección jurídica de Carabineros y Gendarmería durante el ejercicio de sus funciones.

La normativa lleva el nombre de dos funcionarios policiales fallecidos en actos de servicio: el cabo Eugenio Nain y el sargento Carlos Retamal, cuyas muertes impulsaron el debate que culminó con la aprobación de la ley.

Con el anuncio realizado por el Presidente Kast, el proyecto enfrentará desde el inicio la oposición del Ejecutivo, reabriendo una discusión que vuelve a confrontar las posturas sobre seguridad pública, uso legítimo de la fuerza y protección de los derechos ciudadanos.

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