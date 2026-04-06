Presidente Kast afirma que "tarde o temprano" Galvarino Apablaza rendirá cuentas ante la justicia

Durante su reciente visita a Argentina, el Presidente José Antonio Kast confirmó haber sostenido una conversación con su homólogo trasandino, Javier Milei, para abordar el estado administrativo de la extradición de Galvarino Apablaza. Pese a la actual condición de fugitivo del procesado, el mandatario chileno fue enfático al señalar que “pronto tendrá que enfrentar a la justicia”.

Respecto a los avances en la materia, Kast expresó su gratitud por la disposición de la Casa Rosada en este proceso. “Al Presidente Milei le hice mención de esto, primero agradeciéndole que en sus años de gobierno se ha avanzado más que en varios años anteriores. Y estoy seguro, como lo dije el día de ayer, que tarde o temprano el prófugo Apablaza va a tener que rendir cuenta ante la justicia”, manifestó el jefe de Estado.

En la misma línea, el Mandatario chileno cuestionó las tácticas legales empleadas por los representantes de Apablaza, asegurando que dichas maniobras “no hacen más que ratificar que es alguien que quiere evadir la justicia”.

Sobre los argumentos de la defensa, que aluden a una supuesta falta de garantías, Kast defendió la institucionalidad nacional. “Porque si habla de que tiene temor de ser torturado o algo, quiere decir que están tergiversando la verdad, porque Chile tiene un sistema judicial que es reconocido a nivel mundial, salvo por el abogado del señor Apablaza y por el señor Apablaza mismo que se da a la fuga y hoy día es un prófugo de la justicia”, explicó la autoridad.

Junto con asegurar que en el país se le “va a tener un juicio justo”, el Presidente aprovechó la instancia para criticar a quienes han manifestado su apoyo al exfrentista en el ámbito local.

Kast envió un mensaje directo a los sectores políticos chilenos, señalando: “Hacerle un llamado también a aquellos que se dicen demócratas en Chile, que no traten de defender a esta persona, a un prófugo de la justicia, porque se cae en lo que ellos dicen, se cae en la violencia”.

Además, el Mandatario calificó de inaceptable la protección a quienes estuvieron detrás de crímenes políticos. “Es violento escuchar a un exparlamentario decir que en Chile no hay justicia, es violento encontrar un grupo político que protege a una persona que planificó el asesinato de un senador electo democráticamente en Chile”, sentenció.

Para concluir su intervención, el Presidente José Antonio Kast reiteró su confianza en las gestiones binacionales. “Contamos con toda la colaboración del gobierno argentino y esperamos que pronto se le pueda capturar y enviar a Chile”, finalizó.

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