Presidente Kast afirma que "no vamos a terminar con ningún beneficio social" e insta a una oposición "constructiva"

El Presidente José Antonio Kast abordó la agenda de su Gobierno, el rol de la oposición y además, dedicó palabras a las protestas estudiantiles, luego de que dirigentes universitarios anunciaran manifestaciones por la restricción de la gratuidad a los estudiantes mayores de 30 años, y el endurecimiento de los cobros por el Crédito con Aval del Estado.

En su visita a Antofagasta, el Mandatario llegó hasta el Centro de Entrenamiento Industrial y Minero (CEIM), donde ofreció un discurso de 24 minutos donde señaló que "lamentablemente esas marchas y protestas terminan en desmanes, en destrozos. ¿Les mejora la calidad de vida quemar un bus? ¿Les mejora la calidad de vida destruir una estatua? ¿Qué culpa tiene la estatua? ¿Les mejora la calidad de vida insultar a un carabinero?”, señaló.

El jefe de Estado instó a los estudiantes a cambiar la actitud: “Siéntanse orgullosos de ser alumnos del Instituto Nacional. Respeten a sus profesores. Busquen los mejores textos para estudiar”.

Y agregó: “Ese tiempo que ustedes ocupan insultando a un carabinero o al Presidente de la República, ocúpenlo estudiando. Ocúpenlo sintiéndose orgullosos de que pueden ser los próximos dirigentes y líderes del país”.

El Presidente también advirtió que las protestas no ayudan al país: “El tiempo que alguien le destina a protestar, a reclamar, a gritar, a solo cinco días de que asuma un nuevo gobierno, no le va a ayudar a su familia. No le va a ayudar a Chile”.

DEUDA PÚBLICA

En otro pasaje de su discurso, Kast reforzó sus reproches al manejo de las finanzas públicas durante el gobierno de Gabriel Boric: “Lamentablemente en los últimos años no hemos gastado bien los recursos públicos, las finanzas públicas no han sido bien manejadas y el déficit fiscal que tenemos es muy grande, es el más grande de las últimas décadas”.

La primera autoridad del país insistió en la necesidad de transparencia y datos concretos: “Cuando uno compara cifras, siempre tiene que compararlas a la misma fecha. Si queremos hacer las cosas bien, tenemos que tener los datos concretos y la deuda pública ha crecido en los últimos años de una manera no responsable y el resultado es evidente”.

LLAMADO A LA OPOSICIÓN

Finalmente, Kast se refirió al rol de la oposición frente a las iniciativas de su gobierno, en especial el Plan de Reconstrucción Nacional, que contempla ajustes a la gratuidad en la educación superior.

“A los legisladores también les pedimos urgencia para este momento. Hoy día necesitamos inversión. A los que ayuda la inversión y el crecimiento es a los trabajadores de Chile, a esas personas que lo único que quieren es trabajo, que no les importa el debate político”, dijo.

El Presidente subrayó que espera una oposición que contribuya al debate: “Nosotros necesitamos oposición, pero oposición constructiva. Oposición que nos dé la posibilidad de presentar el proyecto y después discutir”.

Y cerró con una garantía: “Nosotros no vamos a terminar con ningún beneficio social y lo hemos dicho una y otra vez, pero sí podemos pensar en el futuro”.

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