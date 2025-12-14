Presidente electo pide ayuda a sus adherentes, agradece a excandidatos, llama a respetar a Jara y adelanta que 2026 será "muy duro"

Luego de quedarse con el 58% de los votos y superar por 2 millones de sufragios a su contendora, José Antonio Kast se convirtió en el Presidente electo de nuestro país, por lo que el 11 de marzo de 2026 tendrá que asumir el liderato del Gobierno hasta 2030.

Una vez consumada su contundente victoria, el líder del Partido Republicano compartió con su círculo más cercano, habló por teléfono con el Presidente Boric y hasta recibió a su rival de segunda vuelta, Jeannette Jara, con quien conversó en privado.

Luego de eso, el abogado de 59 años saludó a sus adherentes y se dirigó al escenario dispuesto en la avenida Presidente Errázuriz de la comuna de Las Condes para dirigirse en un discurso ante todo el país por primera vez como Mandatario electo.

"Ahora es un momento en que tengo que pedirles un poco más. Ayúdenme todos, de la familia hacia adelante, de que estos cuatro años lo vamos a hacer bien. Les pido ese sacrificio de que me sigan acompañando en la Presidencia de la República, junto a Pía que va a ser un tremenda Primera Dama", sostuvo Kast.

Asimismo, planteó que "yo de verdad vivo esto con una alegría, una pasión que no logran imaginarse... Nada sería posible si no tuviéramos a Dios". De igual manera, le pidió "sabiduría, templanza y fortaleza para estar a la altura de ese desafío".

"Este no es un triunfo personal, no es de José Antonio Kast. No es de un partido del que me siento orgulloso. Aquí ganó Chile y la esperanza de vivir sin miedo", sostuvo el Presidente electo, quien también dijo que "hay que ser claro y preciso: vamos a restablecer la ley, vamos a restablecer el respeto a la ley en todas las regiones, sin excepciones, sin privilegios (...) porque son los ciudadanos a los que nosotros tenemos que atender. Los chilenos están esperanzados de lo que nosotros vamos a hacer".

Además, agradeció a quienes votaron por él en segunda vuelta, a pesar de que no lo hayan hecho en la primera vuelta. Así es como mencionó a Johannes Kaiser "por el trabajo realizado y el partido que has levantado" y a Evelyn Matthei "por ese gesto muy noble" de apoyarlo inmediatamente. A Franco Parisi le agradeció porque levantó temas y porque "uno no tiene que compartir todas las ideas, pero puede levantar algo". También dio las gracias a Francesca Muñoz, exprecandidata del Partido Social Cristiano.

Luego mencionó a Jeannette Jara, lo que provocó una serie de pifias de sus adherentes que llegaron a Las Condes. Al respecto, Kast les pidió respeto por la excandidata oficialista, apuntando a "el respeto, porque sino lo logramos, la división seguirá", y que "puede ser de una ideología distinta, pero es una persona igual que nosotros. Asumió un desafío muy difícil y se la jugó en su estilo hasta el final".

Pensando en lo que será su Gobierno a partir del 11 de marzo del próximo año, Kast le pidió a las derechas "altura de miras y sentido común" para afrontar los desafíos que vienen, señalando que "yo voy a ser el Presidente de todos los chilenos sin exclusión", ya que aseguró que "la campaña termina hoy día y mañana comienza un tiempo del deber, del trabajo responsable y de las decisiones difíciles".

"Aquí no hay soluciones mágicas, no cambia de un día para otro (...) las cosas pueden ir mejorando no empeorando", subrayó Kast, quien adelantó que el 2026 "vamos a tener un año duro, muy duro, porque las finanzas no están bien".

