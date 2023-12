Presidente del Servel estima que resultado del plebiscito debiera conocerse a eso de las 20:00 horas de este domingo

El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, se refirió a los preparativos para el plebiscito constitucional del 17 de diciembre y entregó una hora estimada en que se podrían conocer los resultados.

En conversación con radio Cooperativa, Tagle detalló que el hecho que se trate de una papeleta agilizará el proceso. “A las 20:00 horas debería estar digitado una buena parte de los resultados para marcar una tendencia, salvo que sea estrecho y haya que esperar”, explicó.

En esta línea, la autoridad del Servel comentó que "en estos días se están trasladando lo materiales para votar en lugares apartados. El resto se hará entre el viernes y sábado".

En cuanto a la georreferenciación que realizó el Servicio respecto a los votantes, Tagle precisó que "no se garantiza que sea el local el más cercano, pero sí uno cercano".

Respecto a los vocales de mesa, recalcó que es “muy importante su función. O sea, entendemos que esto es una carga pública, se remunera con dos tercios de Unidad de Fomento, pero es esencial para la democracia”.

“Si no llega el vocal, si no se constituyen las mesas, no se puede votar. Y, bueno, la democracia se hace con votos. Y es muy importante que toda la ciudadanía pueda decidir su futuro a través del voto”, subrayó.

