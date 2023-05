Presidente del Senado y proyecto de ley corta de isapres: "Tal como está no flota"

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), anunció "cambios sustanciales" al proyecto de ley corta de isapres, porque la iniciativa "no flota" y no resuelve el problema de las aseguradoras privadas de la salud.

En entrevista con T13 Radio, el senador dio que “veo con mucha preocupación el ingreso de la ley corta, yo creo que no flota, objetivamente. He hablado con personas de la Comisión de Salud, de uno y otro lado, y creo que hay un consenso bastante común de que tal como está no flota. Hay que ver qué tipo de mejoras o cambios bien sustanciales puede tener este proyecto”.

Añadió que "a mi juicio, no reúne ninguna característica para resolver un problema bien dramático que tiene varias aristas. Primero la posibilidad de que quiebren las isapres y que más de 3 millones 300 mil personas no tengan opción de tener, a través de seguro, una atención de salud y que presionen por tanto el sistema público".

"Además, los prestadores privados son claves para poder también atender gente de Fonasa. En esta instancia se sienten más desprovistos y empiezan a terminar con los convenios con esas isapres, lo que puede pegar más fuerte en la calidad y acceso a la salud durante los próximos meses”, agregó Coloma.

“Tal como viene el proyecto, en los mismos términos, yo tengo la impresión y lo digo bien responsablemente de que aquí parece que el alma de más bien terminar con las isapres que mejorarlas, empieza a tener más fuerza dentro de quienes están detrás de este proyecto”, sostuvo.

“Eso a mí me preocupa profundamente, porque creo que si hay algo que hemos aprendido, es que las formas estructurales de resolver los problemas no es por esa vía y me parece que hay un tremendo espacio para mejorar, de lo contrario, vamos a estar las próximas semanas con una crisis respecto a la salud que no se puede comparar con algo parecido que hayamos tenido”, advirtió el timonel del Senado.

Contenido de la ley corta

La ley corta de isapres es un proyecto presentado por el Gobierno que busca modernizar Fonasa y regular a las Isapres con la finalidad de dar tranquilidad y seguridad a las personas en cuanto a la continuidad de sus atenciones de salud y coberturas asociadas.

Además, pretende fortalecer a la Superintendencia de Salud dotándola de facultades necesarias para implementar las sentencias de la Corte Suprema, especialmente en lo referente a la devolución de los cobros en exceso a los usuarios.

Para ello, la Corte Suprema accedió a la solicitud de la Superintendencia de Salud para prorrogar en seis meses estos pagos que alcanzan a los US$1.452 millones. Las isapres calificaron este proyecto de ley como un "engaño", porque el pago de esa cantidad de dinero "no es factible".

