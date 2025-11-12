Presidente del PC por desmarques de Jara del Gobierno: "Hay que acostumbrarse a que no es continuidad"

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se refirió a los desmarques al Gobierno que ha tenido la candidata presidencial, Jeannette Jara, asegurando que ella no es la continuidad.

En conversación con Duna, el timonel del PC sostuvo que “Jeannette dio dos mensajes que serán prioridad, el tema de la seguridad y el tema de la estabilidad económica para que todos logren llegar a fin de mes".

Respecto a quienes catalogan a la abanderada como la continuidad del Gobierno, el dirigente manifestó que “hay que acostumbrarse a que no es continuidad del Gobierno. Es una propuesta que recoge con sentido crítico los avances, pero también los vacíos y los errores del Gobierno".

Asimismo, apuntó a que las diferencias planteadas por Jara responden a una mirada propia. Marca diferencias porque existen diferencias. Está mostrando capacidades de jefa de Estado”, indicó.

Carmona además planteó que distanciamiento es parte del “camino natural” de una candidatura presidencial. “Me encantaría que las situaciones hubieran tenido otros tratamientos y no hubiese sido necesario más posibilidades de hablar distinto, pero así es la vida”, precisó.

