Presidente del PC niega haber realizado gestiones a favor de Jadue ante subsecretario de Justicia

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se refirió a la conversación que tuvo con el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, y negó haber realizado alguna “gestión en beneficio exclusivo” de Daniel Jadue.

En conversación con Cooperativa, Carmona lamentó "mucho las interpretaciones y la interpretación de la interpretación frente a un hecho que es muy concreto, directo y acotado. Yo no he hecho ninguna gestión en beneficio exclusivo de Daniel Jadue, si hubiera hecho una gestión a título de partido lo habría llevado al comité político o le habría mandado una carta al Presidente".

En ese sentido, el timonel del PC aclaró que "es un alcance sobre un tema concreto, referido a todos quienes están en ese espacio de privación de libertad, y la respuesta del subsecretario fue impecable: 'Esto lo podríamos hacer el día en que no esté Jadue, porque se podría malinterpretar como una cosa a la medida de beneficio para él', y eso lo compartimos en nuestro intercambio".

Carmona detalló que "la pregunta fue, a propósito de petición, manteniendo las cinco visitas y esas tres horas, ¿por qué no podían turnarse esas personas? Eso fue y no tiene más que eso, pero los protocolos dicen lo contrario".

Cabe recordar que el presidente del PC había hablado en radio Nuevo Mundo respecto a los regímenes de visitas que son “dos veces a la semana, de 14:00 a 17:00 horas. ¡Cinco personas como máximo! Si uno de los cinco no va, se queda con cuatro. No comprendo por qué es tan drástico”.

“Se lo hemos pedido incluso al propio subsecretario de Justicia, a quien conocemos mucho, porque es de nuestra militancia, por qué no se ha afinado un reglamento que sea para todos por igual. Nosotros no estamos pidiendo privilegios para Daniel, pero para todos por igual. No es bueno esto, no le hace bien. Es casi abusar de la condición de ‘acá está la justicia’ y aplastar la contraparte. Eso a mí me preocupa mucho”, indicó en ese momento.

