Presidente del PC asegura que el Gobierno de Kast se ha hecho "autogoles" y advierte que "hay un poquito de arrogancia"

A pocos días de cumplirse el primer mes desde la instalación de la administración de Jose Antonio Kast, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, realizó un duro balance de la gestión oficialista.

El dirigente aseguró que el Ejecutivo ya evidencia “un desgaste” prematuro, fenómeno que atribuyó a los “constantes autogoles” provocados por la “arrogancia” de quienes hoy lideran las carteras gubernamentales.

En una conversación con radio Infinita, el timonel del PC enfatizó que este deterioro no responde a factores externos. “Todavía no completamos un mes, el 11 es el primer mes, y ya tiene un desgaste. No es mérito de la oposición que haya levantado una propuesta que lo dejó mal, no, es sólo desmérito de la gestión del Gobierno”, sostuvo.

En su análisis, el exdiputado profundizó en las fallas internas que, a su juicio, han marcado estas primeras semanas. Según explicó, se han registrado “autogoles absolutamente directos, donde yo creo que uno se pregunta ¿y por qué? Yo creo que hay un poquito de arrogancia, porque se tienen muchos títulos, pero otra cosa es con guitarra y otra cosa es la tarea pública".

Otro de los puntos abordados por Carmona fue la estrategia del Gobierno de impulsar decretos para avanzar en su agenda, evitando el paso por el Congreso. Sobre esta práctica, el dirigente comunista señaló que “gobernar por decreto es institucional, es absolutamente factible hacerlo. No tiene por qué uno negarse, lo que está en discusión es la calidad de las medidas".

Asimismo, el líder del PC manifestó sus reparos ante la narrativa de “gobierno de emergencia” adoptada por La Moneda, calificándola como una exageración comunicacional. Para Carmona, esta terminología “ha llevado una forma de debate con categorías que exageran, por ejemplo ‘Gobierno de emergencia’ es una exageración, o sea, si hay actualmente un gobierno de emergencia es porque siempre lo ha habido entonces".

En la misma línea, el representante de la colectividad oficialista de la administración anterior criticó la falta de apertura del actual equipo de gobierno, afirmando que “hay en esta forma de gobernar una falta de disposición de transversalizar temas".

Durante la entrevista, Lautaro Carmona también se refirió a la situación judicial de Galvarino Apablaza. Al respecto, aclaró que “el Partido Comunista tiene posición tomada respecto a la vinculación que se hace no solo con Galvarino Apablaza, sino con otros dirigentes o militantes del momento y que significaron, digamos, el asesinato de Guzmán”.

Respecto a la condición de Apablaza en el extranjero, Carmona respaldó su estatus legal actual. “Según la información que yo tengo y la información, que es la que toman en cuenta los organismos argentinos y del punto de vista internacional para dar la categoría de refugiado, indican que él no tiene responsabilidad alguna y lo ha dicho una y otra vez”, manifestó el dirigente.

El presidente del PC también aprovechó la instancia para cuestionar las declaraciones de la vocera de Gobierno, Mara Sedini, quien había remarcado que Apablaza se encuentra condenado. Ante esto, Carmona replicó: "Yo me pregunto, ¿Quién imagina que no está condenado? ¿Qué presión tiene eso sobre cómo funcionan las decisiones que tome el Poder Judicial?”.

Finalmente, al ser consultado sobre si el ex frentista cuenta con las garantías necesarias para un eventual retorno a Chile, el timonel comunista optó por respaldar la postura de la defensa técnica. “Yo prefiero quedarme con todas las consideraciones del caso, con lo que consideran los abogados. Yo no soy abogado. Los abogados que tiene Galvarino y el propio Galvarino deciden no venir porque asumen que no tienen garantías”, concluyó.

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