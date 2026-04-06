Presidente del Partido Nacional Libertario espera que proyecto de ley de reconstrucción se presente "separado por temas"

La propuesta de “Reconstrucción Nacional”, que agrupa un total de 40 medidas enfocadas en seguridad, orden fiscal, reactivación económica y reconstrucción, debería ser ingresada al Congreso de forma segmentada. Así lo manifestó el presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, quien subrayó la importancia de que el texto no se tramite como una normativa miscelánea.

Durante una rueda de prensa, el timonel de la colectividad expresó la expectación que existe en su sector ante el anuncio de La Moneda. “Estamos esperando con mucha ansiedad y mucha esperanza el proyecto de ley de reconstrucción que ha comprometido el Gobierno. Esperamos que este proyecto venga entonces separado por temas… no esperamos que esté fragmentado en todas las normas, pero esperamos que no exista una miscelánea que mezcle, por ejemplo, seguridad con tributación, con regulación, etcétera”, detalló.

Enfatizó que la distinción de materias es fundamental para el respeto a la carta magna. Según su visión, es necesario mantener “lo económico y regulatorio en una parte, lo de seguridad en otra. ¿Y esto por qué? Porque las leyes misceláneas, damas y caballeros, violentan principios que están establecidos en la constitución y este es un partido que ha defendido la constitución siempre y en todo lugar”.

En esa misma línea, el dirigente planteó una condición para comprometer los votos de su bancada, señalando que “solicitamos humildemente, para poder respaldar las iniciativas legislativas del Gobierno, que venga presentado de tal manera de hacerse cargo de la necesaria separación temática”.

Para ejemplificar su postura, el exabanderado presidencial recordó la posición adoptada por su partido frente a otras normativas similares. “nosotros votamos en contra de la miscelánea del reajuste público, en razón de su inconstitucionalidad… no podríamos, con buena conciencia, apoyar una norma que llegase en forma de miscelánea, aunque estemos de acuerdo con el contenido”, remarcó.

Sobre el rol que jugará el PNL frente a la administración actual, Kaiser aclaró que la disposición al diálogo es permanente, pero supeditada a los intereses del país. “va a estar siempre disponible para ayudar a este y a cualquier gobierno a avanzar con su agenda… nuestra lealtad no está en el gobierno, no está en la oposición. Nuestra lealtad está con el pueblo de Chile”, aseveró.

Por otro lado, hizo una reflexión sobre la prudencia en el debate público, admitiendo que “hay que tener cuidado con criticar cuando uno no tiene todavía todos los antecedentes”. En este punto, hizo alusión a una publicación propia en redes sociales: “El día de ayer yo escribí en Twitter lamentando que se bajara la auditoría externa en el gobierno. Tengo entendido que no es tan así”.

Finalmente, abordó la situación de las auditorías externas en empresas del Estado, aclarando que la determinación “se ha dilatado, pero no se ha tomado” y que persiste la voluntad de concretarlas. “Evidentemente que me tengo que hacer cargo de haberme, quizás, acelerado un poco en mi crítica”, admitió para concluir.

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