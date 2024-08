Presidente del Partido Comunista por dichos de Boric sobre elecciones de Venezuela: “Siento que hay miradas distintas”

Después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, organismo presidido por el chavismo, ratificara el irregular triunfo de Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio, el Presidente Boric se refirió al supuesto fraude electoral.

Utilizando su cuenta X (antes Twitter), el mandatario fue enfático en decir que el TSJ “terminó de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará signada por la infamia”.

“No hay duda de que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo, solo comparable con el de Siria producto de una guerra”, agregó Boric.

Frente a estas declaraciones, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió a las presiones de diferentes sectores del oficialismo para que reconozca el triunfo de la oposición venezolana y definiera el régimen de Maduro como una dictadura.

En una entrevista a Santiago Televisión (STGOTV), el líder del PC aseguró que “yo no siento presión. Si alguien la está ejerciendo, no sé si la está haciendo correctamente, pero siento que hay miradas distintas, siento que hay diferencias”.

“Hay culturas distintas para aproximarse a lo que es la raigambre histórica que tienen los procesos. pero insisto, no es en función de eso. De lo contrario, dejaríamos de ser lo que somos, pasaríamos a ser parte de otro partido”, dijo Carmona.

“Es una alternativa que algunos han tenido, me refiero a otras experiencias partidarias, no la nuestra; y lo hacemos con respeto. Lo que importa en esto es cuál es la convicción que podamos tener'', añadió.

“Esto no está asociado a que tengamos modelos. Nosotros no tenemos modelos de cuál es la propuesta de sociedad que no sea la que construyamos en Chile, pero sí tenemos una mirada de lo que es el mundo, sí tenemos una mirada de qué papel juegan potencia, etcétera”, sostuvo el dirigente comunista.

Evitando referirse al régimen que dirige Nicolás Maduro como una dictadura, Lautaro Carmona anunció que el PC dará a conocer su postura luego de hacer todas las consultas a nivel interno.

De esta forma, afirmó que “haremos un análisis de la situación con argumentos en positivo. No vamos a entrar descalificando y que no sea preguntando, y vamos a hacer saber esa opinión”.

